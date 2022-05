“Sufrí mucho”: Yahir confesó que pensó en abandonar La Academia y no está invitado al festejo de 20 años

En 2002, el cantante estuvo a punto de renunciar al reality que lo lanzó a la fama (Foto: Televisa)

Este 2022 se cumplen dos décadas desde que TV Azteca lanzó al aire el programa La academia, un formato entonces novedoso con el que la televisora buscó impulsar a un grupo de jóvenes con aspiraciones artísticas y talento vocal.

Tras un casting a 50 000 aspirantes a nivel nacional, de aquella primera generación surgieron figuras como Toñita, Myriam Montemayor, Víctor García, Miguel Ángel, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Wendolee Ayala, Nadia y Estrella, entre quienes varios continúan activos en el medio del entretenimiento.

Pero el público mexicano no sólo fue testigo del desarrollo artístico de los “académicos”, sino que pudo entrar en su intimidad debido a que el formato del programa se basa en captarlos en su día a día desde la casa-escuela donde fueron recluidos a fin de recibir clases de canto, baile y desenvolvimiento escénico.

Figuras como Carlos Rivera, Raúl Sandoval, Jolette, Toñita, Yahir y Víctor García han sido "académicos" exitosos (Fotos: Instagram @_carlosrivera / @raul_sandoval777 / @jolettenavarrete / @tonitamusic1 / @yahirmusic / @victorgmusicaof)

Cada domingo, el grupo de aspirantes a estrella debía presentarse en concierto con la canción que ensayaron toda la semana, para así lograr convencer al exigente jurado conformado entonces por Arturo López Gavito y Lolita Cortés.

El proyecto consolidó el inicio del fenómeno de los realities musicales en la pantalla mexicana y una marca redituable para TV Azteca, pues aquella primera generación consiguió importantes logros, como el récord en rating de la televisora y un disco de diamante por más de un millón y medio de discos vendidos, siendo que cada semana salía un material a la venta, todos ellos manteniéndose entre los más vendidos del momento.

Sobre los recuerdos de aquel 2002, cuando La academia: Primera generación hizo época en el recuerdo del público, Infobae México conversó con Yahir, quien reveló que no ha recibido una invitación para el proyecto que ya se prepara en TV Azteca para celebrar los 20 años de la emisión:

La primera generación de La Academia rompió récords de audiencia y consiguió altas ventas discográficas (Foto: Twitter @Somos1G)

“No, fíjate, no he recibido nada, no he recibido ninguna invitación de nada, y pues nada, yo sigo en los proyectos, a seguirle dando en lo que estoy. Si quieren hacer algún festejo o alguna cosa, no sé cómo vayan, pero yo creo que ya va un poquito tarde el asunto, porque ya es en estos días...”, contó el cantante, quien se ha consolidado como uno de los académicos egresados más exitosos.

Pero no todo fue éxito y gloria por aquellos años, pues incluso Yahir estuvo a punto de dejar el show que entonces era el más visto de la parrilla de programación.

“¿El peor recuerdo que tengo de aquella época? No me lo vas a creer, pero yo sufrí mucho y me quería salir de La academia, yo creo que como al mes, más o menos, me quería salir del proyecto porque no teníamos un área donde poder respirar aire puro, estábamos encerrados, totalmente encerrados, y a raíz de eso yo creo que les cayó el 20 y nos pusieron un patio con una canastita de basket y todo el rollo, y de repente, cuando teníamos ensayos nos dejaban estar un ratito en la puerta y tomar el aire puro”, recordó el también actor de musicales como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Superestrella.

El cantante ha desarrollado su carrera en la música, el teatro y hasta como actor de telenovelas (Foto: Instagram/@yahirmusic)

“Porque aparte, imagínate que estábamos en el Ajusco, con una vegetación hermosa, increíble y nosotros encerrados en una casa respirando puro aire acondicionado, ni ventanas teníamos. Entonces llegó el momento en que yo les dije ‘bueno, o hacemos esto, déjenos salir a respirar un rato o qué onda, o me voy’, y sí, gracias a Dios fue ecuchado y ya nos empezaron a dejar un poquito más respirar. Me sentía totalmente (como que me asfixiaba)”, destacó el integrante de la generación 2002 del programa.

Sin embargo, la voz de temas como La locura, Alucinado y Fue ella, fui yo, no dudó en enviarle un mensaje a aquellos jóvenes que buscan una oportunidad para brillar en la edición 20 años de La academia:

Yahir no ha sido invtado a La academia: 20 años (Foto: Instagram/ @yahirmusic)

“Yo a los participantes les digo que no dejen de prepararse, que La academia es un paso bien importante, estar ahí, aprender, estudiar, todo...pero que le metan ahí esa misma disciplina con la que trabajen ahí, creo que va a ser muy importante llevarla a más, llevarla a que sea un estilo de vida, que sea una parte súper importante, un cimiento súper importante de su carrera”.

