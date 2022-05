Toñita no quiere quedar mal con Televisa, pero está dispuesta a regresar a La Academia

Toñita está feliz en su reciente ingreso a Televisa (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que en 2002 se dio a conocer a nivel nacional con su participación en el reality show La academia, donde consiguió los aplausos del público al demostrar su calidad vocal, Toñita ha vuelto a aparecer en la pantalla chica de manera constante.

Ha sido en este 2022 cuando la veracruzana fue invitada a participar en el programa Hoy, como parte del concurso de baile interno Las estrellas bailan en Hoy, donde está demostrando que también tiene talento haciendo rítmicas coreografías.

Pese a que el concurso del programa matutino acaba de comenzar, la cantante de 41 años asegura que está aprendiendo mucho en esta intervención que es novedosa para ella, pues además de incursionar en el baile frente a las cámaras, también es su primera vez en la pantalla nacional de Televisa, competencia directa de TV Azteca, la televisora que la lanzó a la fama hace 20 años.

La cantante está mostrando por primera vez sus aptitudes de bailarina (Captura: @programahoy/Instagram)

“Estoy tratando ahorita de pensar, para mí es ‘tienes que dar más todavía, tienes que prepararte más’, mi pensamiento es hay que prepararse, hay que dar lo mejor porque tenemos que dar todavía mucho más”, contó Antonia Salazar Zamora, su nombre completo, a las afueras de la empresa de San Ángel ante elementos de la prensa.

La originaria de Tantoyucan Veracruz se mostró muy agradecida con la oportunidad de aparecer de lunes a viernes en un canal de gran proyección: “Se siente maravilloso, yo siempre he sido una persona muy agradecida y el hecho de que te den la oportunidad... a lo mejor para muchos es ‘sí, un poquito’, para mí no, para mí es un paso a la vez, no siempre se debe de comer el mundo de una sola mordida, se debe disfrutar bocado a bocado”, expresó la cantante, quien en el programa hace pareja de baile con el cantante Chao.

Conocida también como “La negra de oro”, Toñita destacó su personalidad “luchona”, lo que le ha permitido llegar al concurso y dar su mejor esfuerzo, pues pretende permanecer en el show por muchas semanas, y de ser posible llegar a la gran final.

El cantante Chao es la pareja de Toñita en Hoy (Foto: Instagram/@programahoy)

“Ustedes saben que Toñita la negra es una de las personas que es constante, lucha constante, está resistiendo, persistiendo, entonces cuando me dan este tipo de oportunidades, mi mente es ‘tienes que dar lo mejor siempre’, entonces, te lo juro, ahorita vengo en retroalimentación de todo lo que me dijeron y decir qué fallé, qué tengo que hacer para mejorar, es una explosión en mi mente en estos momentos, pero padre”, admitió.

Por su parte, este año TV Azteca prepara una emisión especial de La academia para festejar los 20 años del reality show de donde han surgido figuras como Myriam Montemayor, Carlos Rivera, Yahir, Yuridia y Estrella. Y aunque Toñita ha sido una de las cantantes más emblemáticas de aquella primera generación, ella misma ha asegurado recientemente que la televisora no la consideró para formar parte del programa.

“No ha llegado la invitación, se hizo una invitación para hacer como algo por ahí, pero me tengo que enfocar en una cosa, el que mucho abarca poco aprieta”, dijo respecto a su actual incursión en Hoy.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

Sin embargo, la cantante de temas como De mí no te vas a burlar y Ahora que estuviste lejos, no se cierra a la posibilidad de participar en el aniversario del show, siempre y cuando pueda compaginar su trabajo y no “quedar mal” con Televisa ahora que le dio su preciada oportunidad laboral y artística.

“Yo prefiero, si me permitieran, no tengo bronca, pero ahorita enfocarme en esto, tú sabes que el baile es algo que es disciplina, es algo que se tiene que dar constante, y ahorita estoy enfocada en esto”, expresó.

Toñita presumió recientemente su encuentro con Yahir. La veracruzana llenó de halagos al cantante de "La locura" (Foto: Captura de pantalla)

“Si ellos quieren algo, ahí me buscan, con todo gusto, ya saben, Toñita está al 100, pero ahorita me tengo agradecida con la oportunidad que me están dando y no les pienso fallar, creo que es lo más correcto de mi parte y creo que es lo que se tiene que hacer”, dijo respecto a su participación en Las estrellas bailan en Hoy, donde alterna con otros famosos como Violeta Isfel, Raymix y Lis Vega.

SEGUIR LEYENDO: