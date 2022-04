Cuál es el verdadero nombre de Federica de Kabah y de su hermano Apio

Ig: federicaquijano apioquijano

Federica Quijano reconocida por ser integrante de uno de los grupos pop noventeros más representativos de México Kabah actualmente forma parte de la Cámara de Diputados. El pasado domingo 17 de abril la diputada participó en la votación de la Reforma Eléctrica y causó revuelo su verdadero nombre: Janine Patricia Quijano Tapia.

En Twitter su nombre se convirtió en tendencia porque muchas personas no sabían que en realidad no se llama Federica. Aunque al parecer no es la primera de su familia en ser conocida por tener un nombre diferente al real, puesto que su hermano Apio Quijano en realidad se llama Héctor André Quijano Tapia.

El sobrenombre se lo puso ella cuando comenzaron en el grupo porque cuando él era más joven tenía una complexión más ancha, con los ensayos fue perdiendo peso, se dejó el cabello largo y por ello es que la cantante le dijo “pareces un apio” y se le quedó el apodo.

Héctor Quijano se alejó un poco de los reflectores para dedicarse a desarrollar su lado espiritual y adentrarse en la medicina alternativa. Ha escrito varios libros como 365 tips para cambiar tu vida; Sueña que tienes alas y Despierto en mí.

Durante los años que ha estado apartado del ambiente del espectáculo, se enfocó en medicinas alternativas estudiando las Flores de Bach, fisionomía, anatomía, nutrición, iridología, programación neurolingüística, homeopatía y herbolaria en la Universidad Holística de México.

Por su parte, Janine Quijano es integrante del Partido Verde Ecologista de México, forma parte de LXV Legislatura Federal desde el 29 de agosto de 2021, ya que tiene un trayectoria administrativa desde 2009 cuando fue parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Actualmente está en el ojo público tras reaccionar mediante Twitter con un emoji de cara triste a la decisión de revocar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre la Reforma Eléctrica.

La diputada de Yucatán fue parte de los 275 votos a favor. Hace unos días fue cuestionada en redes sociales por su opinión, a lo que ella respondió que no conocía muy bien el tema y que hagas lo que hagas siempre quedarás mal con alguien.

Luego un usuario de Twitter le pidió que no faltara y que su voto fuera a conciencia y libre, Federica respondió:

“Todo lo que haga bueno o malo siempre será juzgado. Siempre he sido irreverente, siempre he sido honorable y mi única ley son y serán mis hijos, lo que sea mejor para ellos será mi decisión. Al final todo lo que llevo trabajando por la discapacidad termina metido en un cajón.”

Es evidente que el comentario sobre su trabajo sobre temas de discapacidad era referido a su participación activa en diversas causas como en la Fundación Imagina en Movimiento para personas con autismo. La diputada se ha enfrentado a duros cambios en su vida debido al autismo de su hijo Sebastián.

Sin importar las dificultades que ha tenido que atravesar, ha dicho que sus hijos son lo más importante para ella. En 2005 fue cuando dijo que la endiometriosis no le había permitido tener bebés, sin embargo decidió adoptar. Primero adoptó a María Quijano Tapia, la niña le fue entregada a los 3 meses de edad en 2005. Después en 2008 tras algunos problemas con la adopción, Federica logró ser madre de Sebastián.

