Daniela Magún reveló que padeció bulimia en Kabah: “Me refugié en la comida”

Daniela Magún comenzó su carrera en 1994 de la mano de Luis de Llano y su grupo de amigos, con los que conformó Kabah, banda pop mixta que con coreografías y temas pegadizos se convirtió en uno de los referentes de la juventud mexicana en aquella época.

Pero nadie imaginaría que a inicios de esos años de La calle de las sirenas, la cantante se compararía a sí misma con el físico y la complexión de sus compañeras Federica Quijano y María José, por lo que la diferencia de siluetas provocó en ella ansiedad que la hizo caer en un problema alimenticio.

Hoy es una de las conductoras del programa de Unicable Netas divinas y se encuentra casada, es madre de dos adolescentes y lleva una vida familiar feliz, lejos de aquellos años en los que sintió la presión de vivir y presentarse ante su público con varios kilos de más en conciertos y entrevistas, circunstancia que la llevó a ser presa de un desorden alimenticio como la bulimia.

“Cuando estaba pasando por la adolescencia y por todos los cambios hormonales de mi cuerpo, aunado a problemas y situaciones de mucha tensión en mi casa, terminando la preparatoria, empezando Kabah, estando muy a la luz pública, me refugié mucho en la comida sin darme cuenta”, comenzó a contar la pelirroja en el programa Netas divinas, donde participa desde hace unos años.

Por aquella época, cuando de la mano del productor Luis de Llano se lanzó el grupo para rivalizar con La onda vaselina, la ex Kabah se dio cuenta que “tenía por ahí de 10 o 12 kilos más de los que tengo ahorita, a los 17 años. Ya estando en Kabah, con los vestuarios, María José y Federica que eran unas espigas, palillos, fue un momento muy difícil para mí”.

La conductora y ex cantante de temas como Al pasar y Encontré el amor confesó que nunca había hablado del difícil tema porque fue una situación complicada en la que tuvo que salir adelante por sus propios medios.

“No es algo que cuente mucho ni porque me avergüence o tenga temor, pero a mí me lo platicaron y me dieron un mal ejemplo, pero creo que hoy en día los trastornos alimenticios todavía no hemos encontrado la manera de platicarlos. Te lo digo yo habiendo vivido uno; durante menos de un año, porque gracias a Dios no fue tanto tiempo, padecí de bulimia”, contó ante su compañera de la emisión, Paola Rojas.

Por último, Magún contó que este problema comenzó luego de que en su escuela le pusieron una película, For the Love of Nancy (1994): “(Dije) qué buena idea, nunca lo había pensado. Entonces imagínate lo peligroso y lo delicado que es cómo comunicamos las cosas”.

“Fue porque en mi escuela, yo ni sabía que existía, no sabía lo que era la anorexia, no sabía lo que era la bulimia, nunca había escuchado esos términos y en la escuela nos llevaron a ver una película de una chica, Tracey Goldman, que salía en un programa que era muy famoso y era una chava muy famosa y entonces era la historia de su vida, contada por una actriz, diciendo como ella había subido de peso, estaba en la televisión y no podía bajar de peso, y había descubierto que devolviendo la comida era la opción y bajaba de peso, ¿y qué crees que me pasó? Qué buena idea, yo nunca lo hubiera pensado, nunca lo hubiera imaginado, entonces imagínate lo peligroso, lo delicado que es cómo comunicamos las cosas”, cuestionó la famosa.

