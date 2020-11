Grave de COVID-19: así apareció Apio Quijano, integrante de Kabah

El cantante mencionó que tuvo que usar un tanque de oxígeno y suero (Foto: Instagram @apioquijano)

Héctor, mejor conocido como Apio Quijano, juez del programa de televisión Este es mi estilo e integrante del grupo de pop Kabah, reveló en un video compartido en sus redes sociales que se está recuperando de la infección por COVID-19.

El cantante de 43 años afirmó que desapareció de la escena pública durante estos últimos días porque fue infectado por el nuevo virus de SARS-COV 2 y padeció de síntomas severos, aunque ya se encuentra en una situación médica estable y en recuperación. Comentó que entre los síntomas que experimentó, sufrió la dificultad para respirar, y por ello debió ser auxiliado por un tanque de oxígeno.

En sus propias palabras: “Hola familia linda. Estuve desaparecido porque, efectivamente, el COVID me atacó. Y no me atacó de una forma noble. Mi carga viral fue sumamente alta, estuve muy malo muchos días, no podía hablar, traje oxígeno y suero. Nada más les quiero pasar el siguiente mensaje, porque sé que estaban preocupados por mí muchos de ustedes: ya estoy de salida. Ya voy mejorando”.

El integrante de Kabah reveló que pese a tener un estilo de vida saludable y no fumar, el virus "le pegó" muy fuerte (Foto: Instagram @apioquijano)

El también fashionista expresó que regresará muy pronto a sus actividades cotidianas y se presentará de nuevo en el programa televisivo Todos quieren fama y cantará con el grupo que le dio la fama, Kabah. “Pronto, ya muy pronto estaré en Todos quieren fama con todos ustedes. Pronto estaré con Kabah con los shows que tenemos pendientes”.

Posteriormente dedicó unas conmovedoras palabras para alertar sobre los graves efectos a la salud que tiene el virus, inclusive para quienes son jóvenes, tienen buenos hábitos alimenticios y realizan ejercicio cotidianamente.

Asimismo, exhortó a las personas a cuidarse a ellos mismos y a sus seres queridos siguiendo las medidas de sana distancia y asilamiento necesarias para mitigar los contagios del coronavirus:

“Les pido que se cuiden. Que cuiden a los suyos y que se tomen esto enserio. Yo a pesar de ser una persona que hago ejercicio todos los días, que entreno, que no fumo, que se vitamina, que me alimento bien. Pues caí, y caí muy bajo. Nada, nada más les pido que cuiden a los suyos y que se cuiden a ustedes”.

Agradeció a su hermana Federica, quien lo auxilió y se mantuvo al pendiente de su salud (Foto: Instagram @apioquijano)

También agradeció a su hermana Federica Quijano, quien también es integrante fundadora de Kabah, por los cuidados que ésta le prestó durante su grave convalecencia. Destacó la importancia de formar redes de apoyo solidario entre seres queridos para salir delante de una situación de salud complicada como la que el enfrentó:

Yo le agradezco a mi hermana Fede por hacer de su casa un hospital y cuidarme. Y a todos los seres que han estado a lado mío y que no me han soltado la mano porque es súper súper importante tener redes de apoyo así. Lo necesitas, te sientes muy mal, te sientes muy triste, te sientes muy asustado. Así que no hay que dejar solos a las personas que nos encontramos en una situación así

Terminó el video con las siguientes palabras de despedida: “Seamos fuertes, protéjanse. Los quiero mucho y ya pronto me verán muy bien. Les mando un beso muy grande y nos vemos pronto”.

El año pasado, la banda organizó un concierto de Halloween, mismo que pensaban replicar este 2020 y que tuvo que ser cancelado a causa de la pandemia (Foto: Frontón México Centro de Entretenimiento)

El éxitoso grupo Kabah fue fundado en 1994 por los hermanos André y Federica Quijano, y por Sergio O’Farril, Daniela Magún, René Ortiz y María José. Entre sus éxitos más conocidos se encuentra el hit de la década de los noventa La calle de las sirenas.

Apio Quijano, además de ser conductor de televisión, es un conferencista, experto de moda y entusiasta de la medicina alternativa. Entre sus libros publicados se encuentran Mirada mágica, Despierto en mí, 365 Tips para cambiar tu vida” y Sueña que tienes alas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Daniela Magún reveló porqué ocultó que había padecido de COVID-19

Nadie la detiene: Amandititita seguirá “cumbiando” a pesar de que digan que su música es “para nacos”

Mapa del coronavirus en México 24 de octubre: 20 estados en riesgo alto, tres a punto de regresar a rojo