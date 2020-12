“Te dejas morir”: entre lágrimas, Apio Quijano de Kabah, habló de la gravedad de su infección por COVID-19

Agradeció el cuidado de su hermana, a quien calificó como "un ángel" (Foto: Instagram @apioquijano)

Tras haber dado negativo a COVID-19, Apio Quijano se reincorporó en días recientes a su trabajo como juez del reality show Todos quieren fama, donde se desempeña evaluando el rendimiento vocal de los participantes. Y es que trabajar se ha vuelto necesario para el integrante de Kabah, pues le sirve para retomar el curso de su vida y superar los terribles días que vivió durante su infección causada por los coronavirus, que lo atacó agresivamente hace un par de semanas.

El también experto en moda reveló cómo fueron sus cuidados, y aseguró que su hermana Federica Quijano, también integrante de la misma banda pop, fue quien se mantuvo al pendiente de su salud, habilitando su casa para darle auxilio.

“Yo no quería quitarle el espacio (en el hospital) a una persona que estuviera peor que yo, entonces mi hermana, muy preocupada, hizo de su casa, literal un hospital, donde había separaciones como de plásticos, así de separaciones y un área, era el área donde estaba yo infectado, como si tuviera ébola, y tenía a estos dos grandes doctores que estuvieron ahí conmigo revisando temperatura, oxigeno, pulmones, con el suero, con todo”, contó en una videollamada para el programa De primera mano.

Desde su casa y con un aire de tristeza, el también modelo admitió que debido a la gravedad de los síntomas que padeció, hubo instantes en los que realmente perdió las ganas de vivir. Así lo dijo con lágrimas en los ojos:

“Mi hermana, me cuesta trabajo tocar el tema emocional, pero sí, mi hermana es un ángel y muchos de mis seres que estuvieron conmigo. ¿Sabes algo? varias personas, si fueron capaces de dar la vida en esta etapa, tú como ser que estás viviendo de una manera tan brusca esto, te dejas morir y es tu gente, tu familia, tus amigos, mis seguidores, no te dejan, que te hacen decir ‘pa’ arriba’” , expresó el cantante de La calle de las sirenas.

También dijo que está hablando al respecto de su padecimiento y cómo lo está afrontando para fungir como un ejemplo para el público y evitar que se relajen las medidas sanitarias, pues admitió que siendo una figura pública seguida por miles de personas, su testimonio podría ayudar a generar conciencia entre la población sobre la emergencia sanitaria que continúa azotando a nuestro país.

“Es un poco levantar la voz porque yo sé que muchos artistas, compañeros, gracias a Dios les fue bien y los seguidores lo ven como ‘le fue bien, qué me puede pasar también a mí’, somos una imagen y sí somos una imagen importante para la gente de decir ‘no quiero que vivan con miedo, quiero que se protejan, que vivan cuidándose, que vivan con conciencia de esto’”, finalizó el cantante.

Y es que Héctor, su nombre real, ya había hablando hace semanas sobre sus graves síntomas, que lo llevaron a requerir la oxigenación de un tanque y afirmó que desapareció de la escena pública durante unos días porque fue infectado por el nuevo virus de SARS-COV 2 por lo que padeció de síntomas severos, entre ellos lla dificultad para respirar, y por tanto debió ser auxiliado por un tanque de oxígeno.

En sus propias palabras: “Hola, familia linda. Estuve desaparecido porque, efectivamente, el COVID me atacó. Y no me atacó de una forma noble. Mi carga viral fue sumamente alta, estuve muy malo muchos días, no podía hablar, traje oxígeno y suero. Nada más les quiero pasar el siguiente mensaje, porque sé que estaban preocupados por mí muchos de ustedes: ya estoy de salida. Ya voy mejorando”, contó en un post de Instagram.