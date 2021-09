Federica Quijano reveló que Luis de Llano se aprovechó de Kabah

Kabah es una de las bandas que se unió al "90´s Pop Tour" (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

Kabah es un grupo de música pop que fue creado en el año 1992 que con la ayuda de Luis de Llano la banda logró triunfar, aunque Federica Quijano reveló que el productor les robó a pesar de que les había brindado todo su apoyo.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la cantante relató cómo es que la agrupación obtuvo la ayuda del productor. “Luis de Llano acababa de pedir un presupuesto a Televisa para hacer un CEA pero en vez de actores, de música y crea “Conceptos” entonces justo estaba buscando grupos y personas para ir a su escuela de música y que crees, nos hablan a la media hora de: ‘¡Ah! tienen junta con Luis de Llano mañana a las cuatro de la tarde”.

Luis de Llano también produjo telenovelas en Televisa (Foto: Infobae México)

La agrupación estaba emocionada y lista para su reunión, por lo que decidieron asistir desde antes. “Llegamos a la cita con Luis de Llano súper temprano, haz de cuenta, la cita era a las cuatro y ya las dos ya estábamos en la puerta, entonces ya llegamos y Luis así de ‘bueno y ustedes qué cantan’, ‘Somos Kabah y cantamos’, ‘y qué música cantan’ ‘tropical, pop caribbean house’, entonces dijo: ‘está muy bien, están muy guapos y todo. ¿Todos cantan?’ ‘sí, cantamos todos, como por qué no cantamos nosotros’.

De Llano decidió llamarlos para el casting del día siguiente, aunque el productor tenía otras ideas. " Obviamente llegamos y Luis de Llano nos dijo que cantáramos algo y le cantamos En contra del amor, le encantó y dijo: `ya sé, ustedes se van a llamar Escuadrón Verde y van a cantar canciones ecologistas y los seis así de what? entonces me acuerdo que nos quedamos viendo y así de: ‘no, no es que no nos gusta Escuadrón Verde’.

La agrupación logró sacar 7 álbumes de estudio (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

Luis dijo: ‘OK, entonces si no les gusta, pues todos se ven muy fresitas, muy guapos, se van a llamar Los Yuppies y van a cantar canciones de los sesenta y nosotros así de: ‘no señor Luis de Llano, qué cree, que no nos gusta tampoco Los Yuppies ni nos gustan los sesentas nosotros somos Kabah’, ‘ah ok y ¿ya registraron el nombre?’ ‘No señor, ¡qué es eso?’

Después de que Federica habló del avance de la agrupación y su éxito con su segundo disco La Calle De Las Sirenas, el cual, de acuerdo con la cantante, ha vendido más de veinte millones de copias, el periodista cuestionó a Quijano sobre si era cierto que De Llano los estafó, a lo que la artista reveló cómo se aprovechó el productor.

La banda regresó a la escena musical en 2014, a nueve años de haberse separado (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

“Tengo entendido que él registró el nombre Kabah, obviamente a su nombre y cuando la agrupación empezó a ser un grupo muy importante Luis le vende el nombre a Televisa, entonces obviamente pues todos los derechos se pasan a nombre de la empresa y nosotros pagábamos un porcentaje de management [...] Empezamos con un 60%”.

Federica dejó en claro que Televisa cedió a revisar las condiciones e incluso decidió rebajar el porcentaje que les correspondía. “Pudimos negociar de una manera más abierta [...] al final, le pedimos a Televisa que nos diera chance, en la gira de adiós no cobró nada”.

"El Pop" fue el último disco de la agrupación (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

Quijano finalmente agradeció el apoyo de la televisora y Luis. “Al final de cuentas, les agradecemos, si no, Kabah no hubiera existido, incluso todos los managers que nos dijeron: ‘les pagamos un año de viáticos’ ‘¿Qué es un viático?` ‘pues lo que les dábamos para comer’. Nunca nos lo dieron”.

