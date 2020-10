Kabah anunció que cancelará su tradicional noche de Halloween por el COVID-19

El grupo Kabah anunció que, debido al riesgo de ser un foco de infección y al constante incremento de casos positivos de COVID-19, la agrupación decidió no realizar su tradicional fiesta de Halloween, en la que conviven y realizan un pequeño concierto específicamente para sus fans.

El grupo y los promotores del espectáculo ya habían pensado en la forma de organizar el evento con todas las medidas necesarias de sana distancia y habían hecho obligatorio el uso de cubrebocas para poder evitar ser un punto de infección.

Sin embargo, fue después de que las autoridades capitalinas informaron de un repunte de positivos que Kabah decidió apoyar las instrucciones del gobierno y dieron por cancelado el evento. Fue a través de un comunicado en el perfil de Instagram del grupo que dieron a conocer la noticia.

Cabe mencionar que antes de que se hiciera pública la cancelación de la fiesta de disfraces, el grupo había pedido a quienes asistieran a la fiesta que no fueran disfrazados de nada relacionado con el COVID-19, por respeto al personal médico y a las familias de las víctimas que han perdido la vida por esta enfermedad:

El comunicado argumenta que a pesar de que se tenían las condiciones, les parece más sensato salvaguardar las vidas de sus seguidores y de las demás personas. También anunciaron que fue una decisión que se tomó en conjunto y que todos acordaron suspender el acto, que tendría como sede el Parque Bicentenario.

La reacción de los fans fue mixta ya que algunos de ellos ya habían considerado de forma negativa que el grupo tuviera siquiera la intención de armar la reunión y mostraron su desprecio a la idea desde el principio. Así fueron algunos de los comentarios de los usuarios:

“Vaya, desde el primer día que quisieron hacer un show en vivo, era irresponsable llamar a sus fans a reunirse justamente en este momento” escribió en la publicación la usuaria @rossyarmendariz; mientras que el usuario @alexipina lo tomó con más calma y aceptó la decisión del grupo: “Quisiera quejarme porqué ya teníamos comprados los vuelos y los boletos en primera fila para el concierto, pero entiendo la situación, esperamos verlos pronto! Saludos desde Mty”.

Y es que el mismo Kabah no se podido librar de salir afectado por la enfermedad, ya que hasta algunos de sus integrantes han padecido la enfermedad, como fue el caso de Daniela Magún, quien únicamente le contó a sus personas más allegadas que había salido positiva y guardó su debido periodo de cuarentena.

Sin embargo esta decisión de mantenerlo oculto de los medios y de sus seguidores también fue considerada por algunos como una imprudencia, ya que en distintas ocasiones las autoridades habían solicitado hacer público que se padece la enfermedad con el fin de tomar las respectivas precauciones. Además esto ayuda a revisar con que personas estuvo en contacto ya que podrían ser portadoras del virus igualmente.

Lo positivo fue que Daniela no tuvo mayor problema con la enfermedad y aclaró que sólo tuvo algunos síntomas leves pero que al mantener la cuarentena y siguiendo las instrucciones de su médico fue como logró salir adelante y ya se recuperó por completo. Así lo dijo en una entrevista para el programa De Primera Mano:

La verdad fue supe raro, no tengo idea de dónde pude contraerlo, no sé si yo contagié a mis hijos o ellos a mí, pero me considero muy afortunada porque fuimos de los casos leves y bueno, en hermandad con todas las personas que hemos padecido esto