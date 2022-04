“No es un tema que conozco al 100”, dijo la diputada Federica Quijano de Kabah acerca de la Reforma Eléctrica

La diputada Federica Quijano expresó que no conoce completamente la Reforma Eléctrica. Foto: CUARTOSCURO

Federica Quijano, famosa integrante del grupo Kabah y diputada por Yucatán, fue cuestionada vía Twitter acerca de su participación en la votación de la Reforma Eléctrica. La funcionaria confirmó su asistencia, expresó que pese a que se ha informado en múltiples foros no es un tema que conozca completamente, por lo cual asistirá a escuchar todos los argumentos y tomará la decisión que le parezca correcta, consciente de que recibirá críticas sin importar lo que decida.

A través de un tuit dijo: “Yo no me escondo jamás lo he hecho, estaré ahí y escucharé todo lo que se tenga que decir y explicar. No es un tema que conozco al 100% por más que estuve en casi 100 foros hay quien está de acuerdo y quien no y sin embargo siempre quedará mal con alguien”.

Esto luego de que un usuario publicara: “La diputada @Federicaq el martes 12 es la oportunidad para demostrar con acciones cuanto amor tiene por Yucatán. No falte, pero yo le pediré que su voto sea a conciencia y libre”.

Quijano confirmó su participación en la votación de la Reforma Eléctrica. Foto: Twitter/@Federicaq

La diputada agregó que siempre ha sido una mujer honorable y que decidirá con base en lo que considere mejor para su familia. Así, mediante un segundo mensaje respondió:

“Todo lo que haga bueno o malo siempre será juzgado. Siempre he sido irreverente, siempre he sido honorable y mi única ley son y serán mis hijos lo que sea mejor para ellos será mi decisión. Al final todo lo que llevo trabajando por la discapacidad termina metido en un cajón”.

La diputada lamentó que su trabajo en favor de la discapacidad y la salud mental sea opacado. Foto: CUARTOSCURO

Quijano, quien fuera integrante la agrupación musical Kabah y recientemente inauguró una exposición de arte en favor del autismo, lamentó que su trabajo en materia de discapacidad y salud mental en México termine opacado por señalamientos hechos en su contra a causa de su postura política.

“Todos mis logros en cuanto a salud mental y autismo siempre se verá empañada por momentos como estos en donde todos tienen el dedo apuntándome. Haré lo que considere correcto, tengo 50 años y tengo mucho más que hacer”.

Sin embargo, señaló que siempre estará dispuesta a escuchar y leer las opiniones, consejos y mensajes de todos, así como a responder las preguntas. Finalmente reafirmó que sus hijos son su “única ley” y que lo que decida será a favor de ellos.

Federica Quijano es miembro de un partido de la Coalición Juntos Haremos Historia. Foto: Instagram / @dip.federicaq

Cabe mencionar que, la diputada y cantante, forma parte de uno de los partidos políticos miembros de la Coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece López Obrador. Juntos poseen 278 diputaciones federales, mientras que la oposición, la coalición Va por México, tiene 199 espacios en el Congreso de San Lázaro.

Para lograr que la Reforma Eléctrica sea aprobada y con ello modificar la Constitución Mexicana, es necesario que la iniciativa cuente con al menos 334 votos a favor, de los cuales 56 deben ser de los opositores. Recientemente Carlos Aysa, miembro del PRI, afirmó que el próximo domingo apoyará la reforma por lo cual diputados de la 4T aplaudieron su “convicción patriótica”.

Debido debido a que los votos de los políticos que se oponen a la iniciativa en materia eléctrica podrían desfavorecer los planes del gobierno en turno, AMLO anunció el plan B en caso de que la reforma no sea aprobada.

