Sorprendió el verdadero nombre de Federica Quijano luego de su toma de protesta como diputada

Federica Quijano toma protesta como diputada (Foto: Instagram/@dip.federicaq)

A través de su perfil en el Sistema de Información Legislativa, se puede ver que Federica es en realidad Janine Patricia Quijano Tapia, nacida el 16 d agosto de 1971 en la Ciudad de México.

Quijano Tapia será parte de la LXV Legislatura federal que inició sus operaciones el 29 de agosto de 2021, y culminará el 31 del mismo mes, pero del año 2024, cuando Andrés Manuel deje la presidencia también.

Por otra parte, se especifica en su perfil que dentro de la trayectoria académica de la diputada Janine Patricia destaca una licenciatura trunca en Diseño Industrial; un diplomado en el Conservatorio Nacional de Música, así como un diplomado en Ingeniería en Audio por la academia de música G. Martell.

Dentro de su trayectoria en la iniciativa privada o empresarial, se revela que es una cantante profesional desde 1992, además de ejercer como conferencista desde 2004, y fue directora de Televisa En Vivo de 2007 a 2012, sin olvidar que es directora de relaciones públicas y enlaces de gobierno de AG Studios desde 2012.

Su trayectoria administrativa no es poca, pues de 2009 a 2011 fue parte de la Procuraduría General de Justicia del todavía Distrito Federal como coordinadora de eventos para dicha dependencia.

La diputada Quijano también ha formado parte de diversas causas relacionadas con el cuidado ambiental como las fundaciones Ríos Limpios, A mí sí me importa y 4 Ocean; también ha participado en la Fundación Imagina en Movimiento, para personas con autismo.

Unos días después de haber llegado a la edad de 50 años, la ahora funcionaria pública tomó protesta como diputada en representación del Partido Verde Ecologista de México.

Federica Quijano como diputada (Instagram / @dip.federicaq)

Janine Patricia Quijano, aseguró sentirse emocionada por afrontar una nueva experiencia en su vida, en la que se convertirá en la voz de aquellas personas que buscan igualdad de oportunidades ante la discapacidad.

La ya legisladora afirmó que estará acompañada de “un maravilloso equipo” para cumplir sus cometidos políticos, pues como ya lo había demostrado anteriormente como vocera por dicho partido, la Kabah buscará representar a los mexicanos y fomentar la inclusión de las personas con autismo, condición de su pequeño hijo.

“Sé que estaré acompañada por un equipo maravilloso! Y que Dios bendiga mis pasos y que jamás me haga perder los pies de la tierra”, escribió al pie de la postal donde se le ve vestida formalmente en tonos claros y sobrios con su característico pelo corto y teñido.

“Hoy empieza una experiencia más. La vida me dio la oportunidad de representar a los mexicanos y les doy mi palabra que defenderé a todas aquellas personas que no tienen voz como mi hijo.”, escribió Quijano en la publicación donde arrobó, entro otras personas, a sus compañeros de Kabah, Daniela Magún, su hermano Apio y Sergio O’ Farrill.

Federica Quijano como diputada (Instagram / @dip.federicaq)

Previo a rendir protesta, Federica aseguró que ser política, y sobre todo diputada, no es algo que demerite su amor por la música, pues buscará lograr un equilibrio entre ambas carreras.

“Sigo siendo Federica, la que creció con Kabah, llevo 29 años en este medio y no es como que me salga de aquí y me vaya a otros lados. Estoy actuando y agarrando el derecho que tengo como mexicana, y como mamá principalmente, de exigir y de cambiar, de tratar de hacer un cambio”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: