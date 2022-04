Erik Rubín reiteró su apoyo a Sasha Sokol ante Luis de Llano: “Ella es mi hermana”

Erik Rubín nuevamente mostró su apoyo a Sasha tras su nuevo comunicado contra Luis de Llano (Fotos: Instagram/@luisdllanomacedo/@timbiri_chesmesx)

Tras el nuevo comunicado que Sasha Sokol publicó, luego de que Luis de Llano respondió a sus acusaciones, defendiendo su inocencia, Erik Rubín nuevamente mostró su apoyo a su compañera ya amiga.

El pasado 30 de marzo, Luis de Llano finalmente lanzó un comunicado en donde se defendió de las acusaciones de Sasha, quien lo señaló como su agresor por haber mantenido un noviazgo de cuatro años con ella cuando era menor de edad.

En este contexto, Erik Rubín fue cuestionado por Ventaneando acerca de qué piensa de esta respuesta del productor artístico, a lo que contestó que reafirma su posición en apoyo a la cantante y manifestó sentirse triste debido a esta situación.

Erik aseguró que todos los miembros de Timbiriche apoyan a Sasha en su denuncia (Foto: Instagram/@timbiriche_35)

“Sí lo vi, me da mucha tristeza que esté pasando por esto, ella es mi hermana y como ya lo he dicho anteriormente, yo estoy ahí para apoyarla en todo y ya se lo he hecho saber, estoy presente y eso es lo que tengo que decir al respecto”

Aunado a ello, compartió que ya tuvo contacto con Sasha y hablaron acerca de sus acusaciones.

Al ser cuestionado por Ventaneando acerca del actual sentir de su amiga, aseguró que ella está triste y que todos los integrantes de Timbiriche comparten sus emociones, pues están juntos en esa situación. También recalcó su apoyo a la cantante. “Imagínate, estamos tristes todos, porque es una situación triste, ahí estamos para ella”, respondió.

Anteriormente, el intérprete de Cuando mueres por alguien arremetió en contra de Luis de Llano, asegurando que la relación que mantuvo con Sokol no tuvo que haber sucedido.

Sasha expuso lo que vivió con De Llano luego se haber abandonado Timbiriche (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

“Yo nunca he platicado con ella de este tema, esto es algo que yo después de algunos años me enteré, bueno de la relación que tenían, pero de niño a mí no me tocó. Una relación que no tenía porqué ser, era un adulto y ella una niña”, dijo.

El pasado 8 de marzo Sasha Sokol lanzó un comunicado al que tituló Luis de Ya No, donde expuso cómo el productor la habría abusado ya que ella era una adolescente, teniendo 14 años, mientras que él 39.

Aseguró que decidió dar a conocer esta situación más de una década después de que sucedió debido a que antes tenía miedo de hacerlo, pues De Llano es un hombre poderoso en la industria del entretenimiento.

Luis de Llano negó las acusaciones de Sasha y las llamó "falsas especulaciones" (Foto: Luis de Llano)

En la respuesta que dio el productor, él se defendió argumentando que su relación siempre fue transparente, en la que hubo cariño, por lo que aseguró que no cometió delito alguno, señalando como “falsas especulaciones” a las acusaciones de Sasha.

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona, y publicados a partir del 8 de marzo son meras y falsas especulaciones”, se lee en la misiva

Debido a esta respuesta, Sokol lanzó un nuevo comunicado a través de su cuenta de Twitter, donde defendió defendió a sus padres debido a quienes cuestionaron por qué permitieron que este noviazgo existiera. Asimismo, advirtió a Luis de Llano que lo denunciará ante las autoridades.

Con un contundente “Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”, cerró su mensaje.

