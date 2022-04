Alejandra Ávalos reveló que Luis de Llano se habría relacionado con otra menor de edad además de Sasha Sokol

Luis de Llano fue acusado por Sasha Sokol de haber iniciado una relación cuando ella era menor de edad. Foto: Luis de Llano

La cantante Alejandra Ávalos fue entrevistada recientemente por Baby Bazán en Fusión Radio, en dicha conversación, reveló que Sasha Sokol no habría sido la única adolescente menor de edad con la que Luis de Llano se relacionó.

Alejandra Ávalos dejó entrever que el productor habría incurrido más de una vez en prácticas que van en contra de la integridad de las adolescentes, las relaciones amorosas entre mayores y menores de edad incluso requieren una sanción legal.

“Al final de la vida Luis se casa con una prima mía y ahora es para mí muy difícil determinar qué estaba bien o qué estaba mal porque en su momento todos los adultos aceptaron esas relaciones de Luis con menores, esa es una realidad (...) de alguna manera, ella (su prima) también conoció a Luis cuando tenía 14 años o menos.”, mencionó para Fusión Radio.

Ávalos reconoció que Sokol no fue la única menor de edad en la vida de Luis de Llano (Foto: Instagram de Alejandra Ávalos)

En el programa, Ávalos detalló que la relación afectiva estuvo consensuada por parte de los padres de su prima, aunque ella no se siente con la autoridad suficiente para juzgar, reconoció que los adultos alrededor de las jóvenes jugaron un papel muy importante en estos supuestos abusos.

“Ella (la prima) tuvo una relación de muchos años con Luis desde muy chica y eso también fue aprobado por sus propios padres. Entonces si los padres, en algún momento, te dan un consentimiento y tu como adolescente te empeñas en hacer una relación con alguien y crees que es lo mejor para ti, y tu familia te deja, bueno, pues no hay nada que juzgar.” mencionó.

Por otra parte, admitió que no comprende totalmente cómo es que gran parte de la sociedad comenzó a sobre la gravedad que tienen las relaciones amorosas entre mayores y menores de edad: “Así es la historia y la realidad de todos, porque en aquella época entonces yo me acuerdo que todavía no existía lo de determinar que a cierta edad los menores era un delito”

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

El comentario lo realizó en torno a las recientes acusaciones de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano, aunque recientemente defendió a la ex Timbiriche, Alejandra Ávalos reconoció que fue beneficiada por el productor, ya que la impulsó en su carrera al participar en obras como Jesucristo superestrella.

“Luis de Llano es mi familia, se casó con una prima hermana mía. Sasha es una gran amiga con la que estuve en el último Big Brother VIP, comulgué con ella en muchas situaciones de hermandad. Conoci a Sasha desde niña, ella acompañaba a Luis a casi todas las cosas que realizaba como productor, yo hice coros para Timbiriche, para el disco de ella”, mencionó para Fusión Radio.

En cuanto a Sasha Sokol, la cantante escribió recientemente una serie de tuits en los que responde al comunicado difundido por Luis de Llano el pasado 30 de marzo, donde en sus palabras, “no cometió ningún delito” y aseguró que la relación con Sasha fue “libre y consensuada”.

“Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue “transparente”. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”, comenzó en un hilo de Twitter redactado este martes 5 de abril.

SEGUIR LEYENDO: