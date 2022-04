Yordi Rosado buscará conversación con Sasha Sokol tras críticas por entrevista a Luis de Llano

Yordi Rosado no ocultó su deseo por reunirse con Sasha Sokol

Después de que a principios de marzo Yordi Rosado publicara una entrevista con Luis de Llano, donde habló sobre la relación amorosa que mantuvo con Sasha Sokol, el entrevistador nunca imaginó el impacto que tendría su intervención a nivel social tras destapar un posible delito sexual en contra de la exintegrante de Timbiriche.

Ha pasado poco más de un mes de dicha entrevista con el longevo productor de televisión y, en esta ocasión, se pronunció sobre la posible denuncia que interpondrá la también histrionisa. Fue en una entrevista con varios medios de comunicación donde Yordi Rosado fue cuestionado sobre la controversia que se ha generado tras su conversación con Luis de Llano y donde hizo algunas declaraciones sobre Sasha Sokol.

En el video retomado por Venga la Alegría, Yordi no ocultó su deseo de poder entrevistar a Sasha Sokol en su canal de entrevistas, La entrevista con Yordi, para conocer su punto de vista: “He tenido muchísimo respeto, me encantaría poder platicar con ella para poder escuchar su punto de vista y lo que ella ha vivido”, arguyó el también conductor de Miembros al Aire.

Yordi Rosado reaccionó nuevamente a la polémica de Sasha Sokol con Luis de Llano Foto: @Televisa/@SashaSokol

Sobre la decisión que tomó Sasha Sokol de denunciar a Luis de Llano, el también productor de 50 años acentuó que su único trabajo es poner la información al servicio de sus seguidores y que sean los artistas los que tomen una decisión al hablar o no de un tema en general: “Yo creo que mi trabajo como entrevistador es poner la información y entender cualquier decisión que ellos tomen”, enfatizó.

Más adelante, el exconductor de Está cañón puntualizó que las preguntas que ha realizado en sus programas son las mismas que ha hecho la prensa, pero sí aceptó que cambia el contexto y la confianza que le tienen los invitados ya que a muchos, dijo, los conoce desde hace varios años. Además, fue cuestionado sobre si se sentía culpable por evidenciar el caso en su canal.

“Mi trabajo es informar, es parte del trabajo, hay situaciones que son muy delicadas y en este caso creo que es muy importante que se hablen, platiquen. Pero mi trabajo es preguntar, casi todas las preguntas que he hecho son preguntas que los reporteros ya la han hecho [...] tengo la gran fortuna de conocerlos a muchos desde hace mucho tiempo”, comentó ante las cámaras de VLA.

Yordi remarcó mientras estaba junto a su actual pareja, Janet Domínguez, estar del lado de las mujeres que han sido violentadas, que está a favor de que se respeten sus derechos y que haya equidad de género.

“Soy un comunicador no un periodista y lo que intento es poder tener empatía, platicar conocer la vida de los artistas. Aplaudo muchísimo la situación, yo creo que se deben de cuidar los derechos, especialmente los derechos de las mujeres que durante tanto tiempo lamentablemente no se vieron, no había equidad de genero”, evocó el exintegrante del reality show, Big Brother VIP en le 2003.

Al finalizar fue cuestionado sobre si después de la entrevista que le realizó a Luis de Llano llego a tener contracto con el productor de televisión para saber su postura por lo revelado en su canal de entrevistas de YouTube: “No, recientemente”, contestó tajantemente.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

Esta sería la segunda ocasión que el reconocido presentador de televisión da alguna declaración con relación al tema de Sasha Sokol y Luis de Llano, la primera vez fue tres días después de la entrevista, exactamente el 10 de marzo, cuándo salió a defender la imparcialidad de su canal.

“Respeto muchísimo lo que hizo Sasha y entiendo la situación. Ha habido personas que han pedido que se baje la entrevista (...) La entrevista con Yordi, este espacio que estamos teniendo en YouTube tiene un objetivo, yo tengo un objetivo, y es que conozcamos realmente a los personajes, a los artistas, de diferentes ámbitos, que vienen”, argumentó en su video que publicó en Facebook.

