Sasha Sokol acusó a Luis de Llano por mentir y le advirtió: “Nos vemos en los tribunales”

Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova

A casi un mes de que Sasha Sokol emitiera un comunicado dando a conocer haberse sentido víctima de un abuso por parte del productor de televisión, al verse enrolada en una relación sentimental con él siendo una adolescente, y él un hombre de 39 años, ahora la cantante detalló aspectos del escabroso caso y envió un contundente mensaje.

El nuevo texto dado a conocer por la cantante responde al comunicado difundido por Luis de Llano el pasado 30 de marzo, donde en sus palabras, “no cometió ningún delito” y aseguró que la relación con Sasha fue “libre y consensuada”.

“Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue “transparente”. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”, comenzó en un hilo de Twitter redactado este martes 5 de abril.

La también conductora de televisión aseguró que su madre, la fallecida Magdalena Cuillery, enfrentó al productor creativo de Timbiriche, Kabah y Garibaldi, sin embargo, las implicaciones del proceso legal terminaron por hacerla desistir de una posible demanda.

“Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero”, añadió.

Sin embargo, según palabras de la también actriz de Alcanzar una estrella y La vida en el espejo, el hermano de Julissa consiguió seguir en contacto con ella a escondidas de sus familiares.

“Pero aun en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros, nuevamente a espaldas de mis padres. ¿Cómo puede llamar “transparente” a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen”.

“¿Qué conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto?”, se preguntó Sokol en el comunicado para después dar a conocer un término en inglés para explicar la situación: “El término es conocido como GROOMING: “Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él.”









*Información en desarrollo