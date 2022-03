“No he cometido delito alguno”: Luis de Llano respondió a acusaciones y se disculpó con Sasha Sokol

Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova

Luis de Llano ha reaparecido luego del revuelo que causó el comunicado emitido por Sasha Sokol, donde aseguró que siendo una adolescente fue abusada por el productor en lo que calificó como “un delito”.

En el texto titulado “Luis de Ya No”, la ex Timbiriche refirió que a los 17 años le costó mucho trabajo cortar con la relación sentimental con De Llano, ya que sentía que su carrera artística peligraría al ser él un hombre poderoso en el mundo del entretenimiento, su representante y su productor musical.

Tras una vorágine de opiniones respecto al caso, ha sido el productor creativo quien ahora emitió un mensaje dirigido al público y los medios de comunicación.

“Respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales desde el 8 de marzo de 2022, las respondo de la siguiente manera”, comenzó en el texto publicado en su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo

“Antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas.

Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia.”, escribió el hijo de la actriz del cine de oro mexicano Rita Macedo, en relación a lo que expresó en su entrevista con Yordi Rosado, donde dio a conocer que estuvo enamorado de Sasha, aunque aseguró que la relación duró 6 meses y no los 4 años que la cantante declaró después.

De Llano destacó que “en todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión”.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

Desde Timbiriche y en los primeros trabajos de Sasha como solista, Luis de Llano estuvo trabajando de la mano con la artista en proyectos como Alcanzar una estrella 2, al respecto esto escribió el productor:

“Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto en uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto”.

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

El hermano de la actriz Julissa aseguró que en el transcurso de su vida no ha cometido ningún delito y condenó las acusaciones que sobre él se han vertido en distintos espacios de comunicación.

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona, y publicados a partir del 8 de marzo son meras y falsas especulaciones”, añadió.

*Información en desarrollo