Chantal Andere recordó el ataque que sufrió por su primer villana: “Una señora me agarró a lechugazos”

Hasta hace algunos años las familias mexicanas se reunían para disfrutar los melodramas que llegaban hasta sus hogares a través de la pantalla chica. Algunos personajes fueron amados, otros fueron odiados, pero muchos se mantienen en la memoria colectiva gracias a la huella que dejaron en los espectadores. Como olvidar a Soraya Montenegro de Itatí Cantoral en María la del barrio o las trillizas encarnadas por Lucero en Lazos de amor, en especial, María Paula.

A lo largo de la historia de la televisión mexicana, algunos de estos personajes han traspasado la pantalla ocasionando reacciones inesperadas por parte del público. Así le pasó a Chantal Andere, quien tras su exitoso debut en la telenovela Dulce desafío fue víctima de la furia que provocó Rebeca Centeno entre el público.

Durante un encuentro con los medios, la actriz recordó que durante su juventud vivió una inesperada experiencia que marcó el inicio de su carrera después de interpretar a su primer villana. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron cuando se encontraba fuera de personaje, mientras realizaba algunas compras junto a su madre Jacqueline Andere en un supermercado.

Adela Noriega y Chantal Andere en "Dulce Desafío". (Foto: Instagram/@chanaandere)

“Iba yo con mi mamá al super y una señora me agarró a lechugazos, con una lechuga orejona me empezó a decir: ‘Por qué eres tan maldita con Maricruz y yo de OMG y mi mama le decía: ‘Señora, es una novela’”, contó.

Chantal Andere confesó que ver la reacción que tuvo la mujer la desconcertó por completo y no sabía qué hacer al respecto. Afortunadamente no estaba sóla y, sin armar mál alboroto, salió con su madre rumbo a su casa. En cuanto llegó corrió con su padre, José María Fernández Usaín, para contarle lo que había ocurrido y, contrario a lo que esperaba, su reacción fue muy diferente.

“Claro, llegue a casa muy asustada y le conté a mi papá: ‘Nos acaba de pasar esto en el super’ y me dijo: ‘Es el mejor halago y el mejor regalo que te acabn de hacer en tu primer antagónico’”, recordó con orgullo.

Chantal Andere junto a su entrañable amiga Lucero (Foto: Instagram de Chantal Andere)

Dulce desafío se estrenó en 1988 con un gran elenco conformado por Aela Noriega, Eduardo Yáñez, Enrique Lizalde, Beatriz Aguirre, Olivia Collins, Sergio Kleiner, Armando Araiza, Angélica Rivera, entre otros.

Por otro lado, la intérprete de 50 años no quiso compartir su punto de vista respecto a las polémicas declaraciones de Jacqueline Andere sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: “Yo la verdad es que jamás opino de nada y menos de mi mamá, del amor de mi vida, menos. Cada quien es libre de expresar lo que quiere y como no vi la entrevista no puedo dar una opinión más objetiva”.

Fue hace unos días cuando la actriz de inolvidables melodramas como La madrastra, Soy tu dueña, El maleficio, Yesenia, entre otros, sostuvo un encuentro con los medios donde compartió su opinión respecto a la denuncia pública que hizo la ex Timbiriche sobre el abuso que sufrió por parte del productor cuando era una adolescente.

Jacquelin Andere ha participado en más de 15 tramas dentro de Televisa a lo largo de su carrera Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans

“Es un tema difícil de opinar, espero que todo se arregle, pues se aclare […] no sé por qué yo, en esa época, no vivía con ellos. No sé si sea verdad será mentira [...]ahora como está de moda acordarse de hace 40 años, entonces todo el mundo se acuerda y ya todo el mundo quiere decir cosas. Yo pienso que ya es mejor que se queden callados, si yo les contara, siempre ha habido ese acoso” declaró.

Los usuarios de redes sociales no dudaron en cuestionar el punto de vista de la reconocida actriz y criticaron que considere como una tendencia las denuncias de víctimas de abuso.

