“Yo si te creo”: redes muestran apoyo a Sasha Sokol

Después de que Luis de Llano declarada: “No he cometido delito alguno” en respuesta a la denuncia pública que hizo Sahsa Sokol en su contra, y pese a su decisión de no hablar más sobre el tema, la cantante recurrió a sus redes sociales para compartir un nuevo mensaje en defensa de sus padres, quienes han sido señalados como parte responsables de la agresión que vivió, y lanzó una advertencia para su agresor: “Nos vemos en los tribunales”.

El hilo de Twitter resonó entre los usuarios de la plataforma, quienes no dudaron en expresar muestras de apoyo para la exintegrante de Timbiriche con el hasgtag YoSiTeCreoSasha, en especial tras la respuesta que recibió por parte del productor de televisión y las críticas negativas que ha recibido desde el pasado 8 de marzo, día en que hizo público su situación.

Los tuiteros concordaron que la “relación sentimental” que existió entre la cantante y el productor es un delito: “Una relación con un hombre que te doble la edad siempre será una relación de poder”, “Cuando hablamos de menores de edad, que el acto sexual sea “consensuado” no quita ni el delito ni el abuso”, fueron algunos mensajes.

Otros reconocieron la entereza con que ha enfrentado su situación: “Mi admiración y apoyo, te abrazo a la distancia Dios te de fortaleza”, “Eres una mujer valiente y con muchos pantalones de admiro y respeto. Gracias por ser inspiración para los demás y así alcen la voz y no se queden calladas”, “Te admiro y reconozco tu fortaleza y tu espíritu de lucha”, escribieron.

Mientras que muchos otros pidieron nno revictimizar a las víctimas y exigieron todo el peso de la ley para los agresores: “Por ella y por muchas más....no te calles”, “Se debe hacer justicia porque no fué una relación, fué abuso, eras una niña”, tuitearon.

Hasta el momento se desconoce si Sasha Sokol ya acudió a las instancias correspondientes para hacer su denuncia formal en contra de Luis de Llano, pero no se descarta la posibilidad de que llegue a hacerlo en los próximos días debido a la contundente advertencia que hizo en su publicación.

Entre los mensajes de apoyo que escribió Sasha Sokol resaltó el mensaje de la periodista Lydia Cacho: “Cuenta conmigo querida Sasha, siempre. Efectivamente son los actos del pedófilo los que lo hunden, no la valentía de la víctima”, escribió. También se sumó Rebecca de Alba: “Siempre contigo”.

Cabe recordar que Sasha Sokol no es la única artista que este 2022 ha decidido alzar la voz y denunciar a su agresor. Hace unas semanas, e inspirado en la valentía de la ex Timbiriche, Mauricio Martínez recurrió a sus redes sociales para contar su testimonio de abuso que habría sufrido por parte de Antonio Berumen.

Tras hacer pública su situación, el actor también recibió fuertes críticas, entre ellas la de Pati Chapoy, quien lo tachó de mentiroso. No obstante, decidió tomar cartas en el asunto y formalizar su denuncia contra su agresor frente las autoridades capitalinas. Por otr lado, también agradeció las muestras de apoyo que recibió por parte de internautas bajo el mismo hasgtag.

“Gracias de todo a todos, todas y todes quienes me están ayudando a recuperar a ese Mau de 23 años asustado que se calló por 20 años y a su vez, a ese Mau de 11, 12…que no supo defenderse y se ha sentido culpable por 30 años. Y a todas las víctimas de abuso sexual”, tuiteó hace unos días.

