“Llegaba en vivo”: Itatí Cantoral reveló cómo filmó la famosa escena de “Soraya Montenegro” y “la maldita lisiada”

Itatí Cantoral confesó que llegó a grabar "cruda" María la del Barrio (Foto: Captura Youtube)

Itatí Cantoral, actriz de cine y televisión, recordó cómo surgió su icónica interpretación de “Soraya Montenegro” en 1995. Explicó que en aquel momento llegaba a los llamados “en vivo” y se basó en la imitación de Beatriz Sheridan para darle personalidad a la reconocida villana de María, la del barrio.

Desde hace algunos años a la fecha, “Soraya Montenegro” ha protagonizado una infinidad de memes en los que los usuarios de internet recuerdan su legendaria frase “¡Maldita lisiada”. Fue durante la telenovela de Televisa cuando la actriz, de entonces 20 años de edad, se convirtió en la villana más importante de México, en especial para los milenials.

En una entrevista para el programa La entrevista con Yordi Rosado, Cantoral contó que para ella fue un papel muy importante en su carrera a pesar de que considera que no se preparaba antes de asistir a los llamados, incluso reveló que hubo una ocasión en donde, por llegar tarde a su casa, su mamá la corrió en compañía de Fabiola Campomanes y tuvo que pasar la noche en la casa de la actriz.

Video: YouTube/Yordi Rosado

“Llegaba en vivo, o sea todo eso que hice y fue el personaje que hasta la fecha es icónico. Ni estudiaba ni nada, que vergüenza chicos pero lo tengo que confesar (...) eran como las cuatro ya sabes de que ‘ay ándale, que unos taquitos’, me llevaron a Televisa a la puerta uno porque llegué con la mini falda de la discoteca al llamado: ´Llegué puntual, son las siete y mi llamado es a las siete nada más ¿me puedo dar un regaderazo?´”, dijo.

La actriz de 46 años añadió que en dicha ocasión llegó “crudísima” porque no había dormido y se la había pasado de fiesta pero fue responsable en presentarse a escena. Además, aseguró que no tenía un buen nivel de interpretación, por lo que se dedicaba a imitar la actuación de la directora Beatriz Sheridan.

Desde esa perspectiva, la actriz declaró que siguió al pie de la letra las indicaciones, sin embargo, no recuerda si “¡Maldita lisiada” estaba en el libreto. Además, recalcó que las fallas en la secuencia como cuando le clavó las tijeras a “Nandito”(Osvaldo Benavides) en el brazo y él de la nada tuvo problemas para caminar, fueron meras instrucciones.

Itatí Cantoral y Osvaldo Benavides en "María la del barrio"

Por otro lado, la ex esposa de Eduardo Santamarina confesó que sintió que no “era nadie lado de Thalía”, debido a que la protagonista de la trilogía de “María” ya contaba con un cierto nivel de éxito y ella no. Para meterse en su papel, tuvo que pasar por una infinidad de cambios de look hasta que quedó con su cabello crespo y un gran lunar, aspecto que no le gusto e incluso su mamá se molestó.

“Me cortaron el pelo como cinco veces, me cambiaron el corte, el color y yo obviamente si opinaba me sacaban, punto (...) a mí me valía, yo lo único que quería era hacer la novela, iba a ser la villana de Thalía y estaba feliz”, recordó.

Como parte de su memoria, Itatí Cantoral mencionó que alguna vez estuvo presente el dueño de la empresa Emilio Azcárraga dentro del set de grabación. Contó que el empresario llegó a saber su nombre a raíz de que la vio actuando en la telenovela.

Su personaje es tan famoso que llegó a ser parte de un promocional de una serie de Netflix

“Lo único que recuerdo es que de las visitas bajo Emilio Azcárraga porque nos quedaba bien; y el “Tigre” era como la ley máxima que además tenía una personalidad, si la tenía, de los pocos hombres que cuando los ves si imponen” declaró.

Cantoral dijo que en un principió se avergonzaba de que el público la reconociera por “Soraya” pero con el paso del tiempo reflexionó y le agarro cariño al personaje por lo que ahora lo trae cuando se lo piden.

