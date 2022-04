Así defendió Alessandra Rosaldo a Eugenio Derbez por polémica sobre Matamoros

Así fueron las tiernas fotos (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

Alessandra Rosaldo saltó en defensa de Eugenio Derbez tras la ola de críticas que recibió por sus recientes declaraciones sobre Matamoros. La integrante de Sentidos Opuestos comentó que su esposo nunca tuvo la intención de herrir suceptibilidades o menospreciar una región del país y confesó que, como figura pública, puede llegar a ser muy agotador explicar cada acción para evitar malentendidos.

La intérprete de Amor de papel, ¿Dónde están?, Fiesta y Cuando ella me amaba, siendo este último el tema que cantó Jesse en Toy Story 2, sostuvo un encuentro con los medios donde compartió su opinión respecto al hate que recibió su esposo después de que habló sobre su próximo proyecto.

“Es una historia interesantísima de cómo esta niña pudo salir adelante en un pueblo donde no tenía ningún recurso, donde ni siquiuera las calles están pavimentadas, en donde ni siquiera tienen luz en la escuela”, comentó Eugenio Derbez en entrevista para Ventaneando respecto a la película que realizará sobre Paola Noyola, también conocida como la Niña Jobs.

Eugenio Derbez Matamoros (Foto: Ig @ederbez/ FB Roberto Lee)

Sus declaraciones fueron retomadas por algunos usuarios de Twitter, quienes consideraron que el reconocido actor generalizó dichas condiciones para toda la región de Tamaulipas, por esa razón le lanzaron varias críticas. Eugenio Derbez no tardó en aclarar la situación a través de sus rede sociales, sin embargo, las reacciones continuaron.

Ante la insistencia, Alessandra Rosaldo comentó que la verdadera intención de su esposo era hablar sobre la historia de vida de la niña prodigio resaltando las adversidades que enfrentó y durante la entrevista no hizo declaraciones despectivas, sólo mencionó que vivía en un “pueblito” y la palabra no debería ser considerada como una ofensa.

“Es muy agotador estar siempre explicando cada palabra que dices porque ya no se puede decir nada, todo lo toman a mal, lo malintepretan o sacan de contexto. Me explicaba ayer que fue algo de un pueblito de Matamoros, no diciendo que Matamoros fuera un pueblo ni mucho menos de manera despectiva [...] ¿dónde está la ofensa en la palabra pueblo?”, dijo.

Alessandra Rosaldo tiene una hija con Eugenio Derbez (Foto: IG@alexrosaldo)

La artista de 50 años también externó su disguto por las críticas que suelen indundar las redes sociales: “Neta no tienen nada mejor que hacer que estar con la lupa viendo a ver qué critican” y, respecto a la situación específica de su esposo, contó que en un principio no estaba se sentía incómoda con las reacciones que provocaba, pero con el paso del tiempo entendió el alcance que tiene su voz.

“Hubo un momento en que yo le decía: ‘Por favor, ya’ porque también te asusta estar de este lado, o sea, tanto ataque, tanta amenaza, tantas cosas y luego dije: ‘¿Por qué le voy a pedir a mi marido que se calle cuando su voz tiene peso?’”, agregó.

En los últimos días, Eugenio Derbez ha estado envuelto en la polémica no sólo por sus comentarios sobre Matamoros, también por su postura respecto al Tren Maya. No son los únicos temas donde se ha involucrado a lo largo de su carrera y, durante su matrimonio con Alessandra Rosaldo ha enfrentado otras tantas, por esa razón, su esposa decidió tomar las críticas de distinta manera.

(Foto: Instagram)

“Ya cada vez que lo atacan me da gusto. Cada vez que lo atacan, cancelan, lo quieren censurar digo: ‘¡wow!, eso quiere decir que está haciendo las cosas bien, que su voz tiene fuerza, que le está dando voz a alguien más o algo que ncesita atención’ y eso quiere decir que es una persona muy importante”, mencionó

“Además cuando le ponen voz a cosas importantes, positivas y justas. No está levantando la voz para difamar, calumniar, lastimar, no. Levanta la voz para cosas que valen la pena y que son positivas y en las que él cree”, concluyó.

