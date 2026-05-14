Procuraduría suspende provisionalmente a embajadora de Colombia en Haití por presunto apoyo político a Iván Cepeda

Vilma Velásquez Uribe fue apartada de sus funciones diplomáticas tras la apertura de una investigación disciplinaria por presunta intervención en política. - crédito Cancillería de Colombia

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, hasta el 31 de mayo de 2026, por la presunta participación indebida en política al expresar públicamente su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda durante una entrevista en un medio de comunicación haitiano. La medida podría extenderse hasta el 21 de junio si se realiza una segunda vuelta electoral, según el auto oficial de la entidad.

La resolución, adoptada por la Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría, se fundamenta en hechos que, en palabras del despacho, “pueden corresponder a una falta grave o gravísima que, será determinada en el desarrollo de la investigación disciplinaria”.

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El documento precisa que la apertura de la investigación y la suspensión de Velásquez Uribe responde a la necesidad de “garantizar el principio de neutralidad que rige la conducta de los servidores públicos en una contienda electoral”.

Según el auto, “la medida en cuestión pretende garantizar que, ni la disciplinable ni ningún otro servidor público, incurran indebidamente en política, en el marco de la actual contienda presidencial que se desarrolla en el país”. La Procuraduría subrayó que la afectación que esta medida genera a la funcionaria “no es tan intensa como el desconocimiento del deber de neutralidad que se le exige a los servidores públicos en general”.

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Las declaraciones de la embajadora y el origen de la indagación

El caso se originó tras la difusión de una entrevista en Metropole Radio y Televisión de Haití, donde Vilma Velásquez Uribe declaró: “La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. Al ser consultada sobre el partido del candidato, añadió: “el mismo Pacto Histórico” y calificó a Cepeda como “un buen hombre”. Estos fragmentos, reproducidos por la cadena radial Caracol y viralizados en redes sociales, motivaron la actuación disciplinaria por parte del órgano de control.

El documento oficial incorpora como pruebas las publicaciones en medios y redes sociales que impulsaron la apertura de la investigación. Además, la Procuraduría solicitó a la Cancillería la certificación laboral de Velásquez Uribe, así como copias de sus documentos de identidad, actos de nombramiento, posesión y retiro, junto con su hoja de vida actualizada.

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Fundamentación jurídica de la medida

La Procuraduría citó el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe a los empleados del Estado participar en actividades o controversias políticas, y los artículos 24 y 60 del Código General Disciplinario, que sancionan como falta gravísima el uso del cargo para intervenir en política. El auto también hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, señalando que la suspensión provisional “no implica de ningún modo una decisión sobre la responsabilidad del procesado, ni puede considerarse en sí misma como una sanción”.

En la resolución se lee: “La imposición de la suspensión provisional está ligada a la idea de preservar la integridad del proceso disciplinario y evitar que se afecte el ejercicio de la función pública por parte del disciplinable, en el trámite de la investigación, en la medida en que puede continuar o reiterar la falta”.

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El control disciplinario se justifica también por la proximidad de las elecciones, que tendrán lugar el 31 de mayo de 2026, pues, según la Procuraduría, “la permanencia en el cargo del disciplinable posibilita la interferencia en la investigación o permite que continúe y/o reitere la falta”.

La Procuraduría adoptó medidas cautelares para preservar la neutralidad de los servidores públicos durante la campaña electoral. - crédito Procuraduría General de la Nación

Alcance y efectos inmediatos de la suspensión

La medida implica la separación inmediata de Vilma Velásquez Uribe del cargo de embajadora en Haití, sin derecho a percepción de salario durante la suspensión. La Ministra de Relaciones Exteriores debe designar un reemplazo temporal hasta que se defina la situación disciplinaria.

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El auto precisa: “La suspensión provisional será por un lapso de tres meses, prorrogables hasta por otro tanto. En este caso, la suspensión irá hasta el 31 de mayo de 2026; en caso de segunda vuelta, hasta el 21 de junio de 2026 a las 4 p.m.”.

La Procuraduría Delegada ordenó, además, solicitar al medio haitiano copia sin edición de la entrevista y definir el marco en el que se realizó. También decretó el envío de una carta rogatoria a la Embajada de Haití en Bogotá y al consulado de Colombia en Puerto Príncipe para recabar la grabación original.

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Respuesta de Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda reaccionó públicamente a la medida. En su cuenta de X manifestó: “En cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”. Cepeda solicitó que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y enfatizó su rechazo a la intervención de funcionarios en actividades electorales.

Iván Cepeda reiteró su postura sobre la no intervención de funcionarios públicos en actividades de proselitismo político. - crédito @IvanCepedaCast/X

Siguientes pasos y garantías procesales

El auto fue notificado personalmente a Vilma Velásquez Uribe y estipula que la decisión será objeto de consulta ante la Sala Disciplinaria de Instrucción. La investigación busca determinar si la conducta atribuida configura una falta disciplinaria grave o gravísima, lo que dependerá de las pruebas recabadas, incluidas las declaraciones y la documentación solicitada tanto a la Cancillería como al medio de comunicación haitiano.

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El documento subraya que “la medida cautelar opera de forma instantánea” y que “la afectación al derecho restringido -ejercicio del cargo o función pública- no es mayor al interés que se busca proteger -la garantía del principio de neutralidad que se le impone a los servidores públicos-”.