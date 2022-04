Juan Pablo Medina compartió avances en su proceso de rehabilitación

El actor sufrió una trombosis a mediados de 2021. Foto: Instagram/@juan_pablomedina

Hace unos días, Juan Pablo Medina abrió su corazón para contar su testimonio respecto al difícil problema de salud que lo llevó a perder una pierna. Desde ese momento, el actor retomó sus redes sociales para compartir contenido como solía hacerlo antes y, en esta ocasión, mostró los avances que ha logrado como parte de su proceso de rehabilitación.

Quien diera vida a Iñaki Díaz en la exitosa serie Soy tu fan sorprendió a sus fans con un breve, pero significativo video que colgó en sus historias de Instagram. Como nunca antes, el actor capturó un poco de su intimidad para compartir que ya logró dar sus primeros pasos con su prótesis sin ayuda de muletas o un bastón, un reflejo de la adaptación que ha logrado gracias a sus terapias.

El fragmento audiovisual comienza con Juan Pablo Medina en el extremo de un cuarto, después de una cuenta regresiva comienza a caminar con un ritmo natural mientras que una mujer lo cuida manteniéndose muy cerca de su cadera. Durante el trayecto, el protagonista de El club de los idealistas logró que sus pasos fueran estables y, en cuanto llegó al otro extremo de la habitación, recibió el reconocimiento de sus acompañantes. que no salieron a cuadro.

El actor tiene 44 años. (Captura: @Juan Pablo Medina /Instagram)

El intérprete que participó en La casa de las flores acompañó su video con unas palabras de aliento: “¡Ahí vamos!”. De esta manera, hizo partícipes a sus seguidores de Instagram, amigos y familiares sobre la enhorabuena y demostró que ha pesar de las adversidades se mantiene optimista para poder caminar como antes.

El video fue recuperado en la cuenta de Instagram de Venga la Alegría, donde los usuarios de la plataforma aplaudieron la actitud que ha tomado el actor para recuperarse. Dentro de las reacciones sobresalió el respeto, la admiración y los buenos deseos para Juan Pablo Medina tanto en su vida personal como profesional.

“Wow wow wooow!! Te admiro más!! Mucha luz y fuerza para todos tus proyectos futuros”, “Si antes te admiraba ahora más. ¡Con todo!”, “Un hombre admirable!!! Mucha fuerza !!”, “Te admiramos mucho más que antes!”, “Arriba campeón, Dios es tu fuerza”, “A todos nos puede cambiar la vida”, “Es un tipazo, mi admiración total”, fueron algunos comentarios.

Juan Pablo Medina y Paulina Dávila (Foto: @paulinada_/Instagram)

Todo comenzó a mediados de 2021, cuando el intérprete de Amor de mis amores se encontraba en un set de grabación. De acuerdo con la entrevista que cedió para la revista GQ México, estaba trabajando con total normalidad cuando comenzó a sentirse muy mal, trató de seguir adelante con el proyecto para no retrasar al equipo, sin embargo, los dolores fueron tan intensos que no pudo continuar.

Ya en el hospital detectaron que había sufrido un paro cardiaco. Tras horas de angustia, los doctores le comunicaron que su vida estaba en riesgo y la única solución era amputarle una pierna. Juan Pablo Medina decidió vivir y desde ese momento ha trabajado constantemente para poder recuperarse en todos los sentidos.

“Empezamos a hablar de la decisión desde antes de que se hiciera la intervención médica y eso hizo toda la diferencia. Es necesario entenderlo y que los especialistas te apoyen. Es algo muy cabrón, pero pude contar con esa ayuda. Nunca tomé terapia en mi vida y ahora estoy decidido a no dejarla por nada”, declaró.

Durante este proceso de rehabilitación, el actor ha contado con el apoyo de un bastón. (Foto: Instagram/@matimarvega)

Respecto a su prótesis, el actor comentó que logró encontrar una perfecta de acuerdo con sus necesidades gracias al apoyo incondicional que recibió por parte de su novia, Paulina Dávila, y su agente de comunicación.

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva”, comentó.

