“Doctor Strange en el Multiverso de Locura”: los mejores memes que dejó la preventa en México

Marvel compartió el poster de Doctor Strange Foto: Twitter/@MarvelStudios

En la madrugada del 6 de abril dio arranque la preventa especial para los boletos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en las dos cadenas de cines más importante de México, y tal como era de esperarse, los sitios comenzaron a colapsar tras la demanda y los cuales dejaron algunos memes para la posteridad en las redes sociales.

Tras el hecho, diversos internautas en las redes sociales empezaron a recordar con gracia algunos episodios previos que habían vivido a la hora de encarar el angustiante momento de comprar boletos para una película de Marvel y la cual en esta ocasión será protagonizada por Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) y Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff)

El caos derivó en gran parte a que durante los primeros días de abril y por medio de sus redes sociales Marvel Studios anunció que la preventa que se llevaría a cabo el próximo 4 de mayo a partir de las 7:00 de la noche y la cual marcará el inicio en México de uno de los filmes más esperados en el año, se recorrería para la madrugada de este miércoles.

Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis en plena preventa Foto: Twitter/@MrJaxGeek

Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cinépolis y Cinemex en plena preventa Foto: Facebook/@MarvelUniverse

Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis en plena preventa Foto: Twitter/@MrJaxGeek

Algunos usuarios en redes sociales, tras el anuncio de la fecha especial lanzada por Marvel Studios en Cinemex y Cinépolis, ya habían ahondado desde su experiencia sobre lo que se podía esperar de la venta de los boletos para Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

“Recuerden que es pre-estreno van a ser como las demás funciones que son un día antes, pero en horario normal, no va a ser a las 00:00 del 4, probablemente van a ser un par de funciones el día 4 entre 7:00 p.m y 10:30″, “El estreno será 19:00 pm México!! El horario es así porque en Spiderman igual decía 11 a.m., y a las 11 a.m. fue!!!”, son algunos comentarios recuperados en la publicación de Cinépolis y los cuales tuvieron fundamentos verídicos de la hora y el horario de la cinta.

Por otro lado, algunos de las mejores imágenes que dejo la caída del sistema de Cinemex y Cinépolis dejaron impregnada en las redes sociales la tan característica huella del humor mexicano. En algunos memes retomaron algunas citas de cortes anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel, así como lo que se encontraba en tendencia como Alfredo Adame quien protagonizó otra trifulca fallida con el representante legal de Carlos Trejo.

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la ciada de los cines en México tras la preventa de Doctor Strange Foto: Twitter/@andresmag

Usuarios reportaron la caída de Cinemex y Cinépolis de manera muy divertida en redes sociales Foto: Twitter/@PalomeraClub

Usuarios recuerdan la caída de los servidores de Cinépolis y Cinemex como en Spider-man: No Way Home y Avengers: End Game Foto: Twitter/@anapcrmz

La preventa de la cinta encabezada por el creador de la trilogía del Spider-Man de Tobey Maguire, Sam Raimi, coincidió con el lanzamiento de una nueva generación de héroes en Marvel, como Moon Knight, protagonizada por Oscar Isacc, y el proyecto, en donde colaboran con Sony, Morbius, estelarizada por Jared Leto.

Dicha gama de nuevos héroes y personajes busca asentar algunos precedentes en la Fase 4 y 5 en el UCM, luego de la muerte de Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson) y el retiro del Capitán América (Chris Evans.

La cinta que se estrenará el próximo 4 de mayo en algunos cines de la República Mexicana reunirá a un gran elenco como Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (América Chávez), Michael Stühlbarg (Doctor West) y Rachel McAdams (Christine Palmer).

Por otro lado, la también producción cinematográfica encabezada por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios buscará dar una pequeña pisca de todo lo que la importante productora de héroes quiere hacer con el Multiverso que surgió desde Spider-Man: No Way Home, donde reunieron a tres generaciones de héroes arácnidos, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield

Usuarios reaccionaron a la caída de las plataformas digitales de Cinemex y Cinépolis Foto: Twitter/@MauroBoordon

Algunos recordaron la caída de las plataformas de los cines en México desde Spider-man o Avengers Foto: Twitter/@jodaroqui995

La cinta que dará continuidad a lo que sucedió en Spider-Man: No Way Home y donde podría hacer también referencia a lo que presentó la serie de Disney Plus, Loki, muy posiblemente sume al Multiverse of Marvel a Los Illuminati y a algunas otras variantes como Mr. Fantástico, Magneto, Deadpool, Black Bolt, entre otros.

