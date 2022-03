“Moon Knight”: Oscar Isaac en una crisis de identidad profunda y rodeado de mucha acción

"Moon Knight" se estrenó durante esta semana. (Disney/Marvel)

Lo más interesante de los personajes de Marvel que empezaron con los títulos en formato series para Disney+ era que traían a los “secundarios” de las películas para abrir aún más el campo de acción y meterse en historias mínimas para luego conectarlas en lo que hoy es el multiverso (eje central de la fase 4). También hubo un poco de crisis-oportunidad, ya que aceleraron el proceso de producción de las mismas aprovechando que la gente estaba en su casa todo el día. Con Moon Knight todo eso se rompe e inaugura una nueva etapa en Marvel: presentar personajes en las series para luego sumarlos a la nómina de los Avengers (o del universo de películas, algo así como un ascenso). Pero no va a ser tan fácil porque este no es un personaje fácil.

Steven Grant, interpretado por Oscar Isaac, es un empleado correcto y eficiente que trabaja en la tienda de regalos de un museo. Pero en el mismo cuerpo también habita Marc Spector, un eficiente exmercenario y cuerpo-vasija de un dios egipcio que busca impregnar el mundo de justicia. Son dos mitades opuestas luchando por el control, pero también complementarios. Uno es el cerebro, la paz y la inocencia, el otro es la fuerza, el caos y la guerra. Pero eso lo irán descubriendo en pocos capítulos.

El protagonista de esta historia es Steven Grant, interpretado por Oscar Isaac. (Gabor Kotschy/Disney Plus)

Luego de ver los cuatro episodios que adelantó Disney+ a la prensa, queda algo en claro: el desarrollo de todas las escenas de acción y la parte más superheroica está bien ejecutada y con el plus de tratar de descifrar quién tiene el control o quién va a tomar el control en determinada situación, ya que depende de quién sea, Steven o Mark, el conflicto se resolverá diferente. La otra línea de conflicto es el drama psicológico de este personaje y ahí es donde se vuelve bastante más adulto y enroscado. A eso hay que sumarle un villano bastante más interesante por su pasado, presente y modelo de negocio: Arthur Harrow, interpretado por Ethan Hawke, el líder de un grupo parecido a una secta que desea encontrar un artefacto que imagina, está en posesión de Steven/Marc.

Oscar Isaac no tiene que demostrar nada como uno de los mejores actores de su generación. Elige productos que puedan resultar un desafío constantemente, desde un héroe de Marvel hasta un hombre común en plena crisis matrimonial. Entiende el juego de Hollywood. Pero acá tomó un desafío mayor: su personaje posee un trastorno de identidad disociativa, un ejercicio que implica elaborar y desarrollar casi dos identidades en paralelo, pero a eso hay que sumarle sus versiones superheroicas: la de Marc es Moon Knight, mientras que Steven empieza a desarrollar a Mr. Night. El resultado está bien, pero por momentos con poco tiempo de desarrollo, ya que la serie necesita presentar un conflicto superior rodeado de acción y con una enorme cantidad de elementos que hace que se pierda, sobre todo, el desempeño de Isaac.

Marc es Moon Knight, mientras que Steven empieza a desarrollar a Mr. Night. (Disney Plus)

Pero el resto de las actuaciones ejecutan un balance. Tanto el villano de Hawke como Layla El-Faouly, interpretada por May Calamawy, logran que Isaac no tome un desbordado protagonismo y funcionan, más que nunca, de personajes soporte, además de desarrollar sus propias historias. F. Murray Abraham, el galardonado actor que le da la voz a Khonshu, también tiene su peso dentro de la historia y su aparición funciona como el momento más místico e interesante de los primeros capítulos. Es un cast chico, más allá de las diferentes apariciones que las tiene, pero la mayoría de las series de Marvel ejecutan esta dinámica. Acá funciona, además, para contener el protagónico de Isaac.

Respecto a Moon Knight, el personaje central de esta historia que seguro volveremos a ver más adelante, tiene una historia de más de 40 años en las viñetas de Marvel. Es el Puño de Khonshu, el dios egipcio que exhibe un nuevo y amplio universo temático a explorar y que se adhiere al MCU sin una presentación concreta y concisa, solo se aprenderá en el camino y literalmente a los golpes (que recibe Steven y Marc). Y creo que esa fue la decisión más acertada de la serie. El descubrimiento sobre esta mitología, no la egipcia real sino la egipcia de Marvel, se da naturalmente a lo largo del conflicto. No es algo que debamos asimilar como espectadores además de toda la complejidad que arrastre el personaje de Isaac. Y como lo iremos descubriendo con Steven (poderes, otros dioses y una vieja historia con el villano), no se siente tan pesada su presentación.

Moon Knight tiene una historia de más de 40 años en las viñetas de Marvel. (Marvel)

Moon Knight comienza algo desprolijo. Un primer capítulo sin un equilibrio que luego en el capítulo dos y tres se va armando. Se desarrolla como thriller psicológico, luego avanza por el lado del terror (el aspecto más interesante en los primeros dos episodios) y termina cerca de la saga de La Momia de Brendan Fraser, entre aventuras, humor, muchos efectos especiales y mucha arena. Lógico por las locaciones y el tema de la serie, pero, en esa instancia, se pierde al héroe. Pocas veces vemos ese diseño tan interesante de Moon Knight y todas sus características. Quizá mejore en los últimos dos episodios.

En resumen, la primera temporada (en realidad los primeros cuatro capítulos) de Moon Knight presenta elementos interesantes por todos lados. Por momentos muy bien ejecutados y por otros bastante amontonados. Sin llegar al final de la serie, Marvel vuelve a iniciar un personaje en el MCU rico en su propia historia, adictivo por esa mezcla de acción, terror y humor, con conflictos profundos y elementos de acción que se ven muy lindos, pero que sirven más de promesa de lo que vendrá en una segunda temporada y la reunión con otros héroes.

En el mismo cuerpo de Steven Grant habita Marc Spector. (Disney Plus)

Moon Knight se estrenó durante esta semana en Disney+.

SEGUIR LEYENDO: