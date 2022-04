“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”: todo sobre la preventa en México

Último póster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Captura de pantalla/@MarvelStudios

Durante la última semana de marzo, los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se mostraron muy ilusionados por la llegada de nuevas producciones: Moon Knight, protagonizada por Oscar Isacc, y Morbius, encabezada por Jared Leto. Sin embargo, los miles de fans de los héroes ya esperan con ansias la llegada de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Por ello, y tras una larga espera, por medio de sus redes oficiales Marvel Studios compartió que a partir del 6 de abril los fanáticos de los cómics podrán adquirir sus boletos en taquilla y por los sitios web del cine de su preferencia.

“En 5 días comienza la Locura preventa de tickets!#DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, estreno 5 de mayo, solo en cines. #MarvelStudios”, señaló Marvel en su página de Facebook en Español.

Doctor Strange lanzará su preventa el próximo 6 de abril Foto: Facebook/@Marvel

Tras el anuncio, algunos cines se sumaron a la promoción, tal fue el caso de Cinepolis, una de las cadenas de entretenimiento más reconocidas en México: “En el MULTIVERSO DE LA LOCURA todo puede pasar, hasta el tiempo se modificó. Nos vemos en esa dimensión el próximo 6 de abril para abrir la preventa de #DoctorStrange, ¡prepárate!”, señaló.

Con la llegada del Multiverso de Marvel a la pantalla grande, y tras los sucesos de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), la siguiente cinta más ambiciosa del gigante cinematográfico es sin lugar a duda Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) el cual llegará de la mano del afamado director, Sam Raimi.

La cinta dirigida por el hombre que dio vida a la saga de Spider-man de Tobey Maguire, ahora es el encargado de dirigir la secuela de Doctor Strange, y es que la producción de Marvel Studios promete en convertirse una cinta icónica debido a los nombres que aparecen en la trama, así como los cameos que muy probablemente aparecerán como Hayley Atwell como Captain Carter, Lashana Lynch como Captain Marvel, alguna de las variantes de Mr. Fantástico, Magneto, Deadpool, Black Bolt, entre otros.

Benedict Cumberbatch regresa en la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". (Marvel Studios)

El elenco encabezado por el actor Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), se complementa con la participación de los siguientes actores; Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (América Chávez), Michael Stühlbarg (Doctor West) y Rachel McAdams (Christine Palmer).

En este largometraje posiblemente se unen las historias después de todos los eventos del multiverso que sucedieron en Spider-Man: No Way Home y podría hacer también referencia a lo que presentó la serie de Disney Plus, Loki, cuando se desata todo el multiverso en el momento en el que Sylvie (Sophia Di Martino) mata a Kang el conquistador, que era el personaje que movía los hilos de la Agencia de Variación Temporal en un intento por mantener a raya todo lo relacionado con el multiverso.

(20th Century FOX)

Cabe señalar que uno de los actores que recientemente confirmó su participación fue Patrick Stewart, quien dio vida a Charles Xavier en la primera saga de películas de los X-Men y donde compartió créditos con Hugh Jackman, Ian McKellen y Halle Berry.

Por otro lado, la última vez que el histrión de 81 años dio vida al importante héroe de Marvel fue en la cinta Logan (2017)

“Bueno, tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, así que no escuché nada. No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con respuestas y que mi gente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y me habían pasado”, señaló el histrión en una entrevista para el portal Jake’s Takes.

