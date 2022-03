Patrick Stewart confirmó su regreso para interpretar a “Charles Xavier” en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”

Patrick Stewart confirmó su regreso a Marvel para la precuela de Doctor Strange junto a Benedict Cumberbatch Foto: Especial Infobae

Con la llegada del Multiverso de Marvel a las pantallas, tras los sucesos de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) la siguiente cinta más ambiciosa del gigante cinematográfico es sin lugar a duda Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) el cual llegará de la mano del afamado director, Sam Raimi y contará con importantes personalidades como Patrick Stewart quien regresará a dar vida a Charles Xavier.

La cinta dirigida por el hombre que dio vida a la primera saga de Tobey Maguire, ahora es el encargado de dirigir la secuela de Doctor Strange, y es que la producción de Marvel Studios promete en convertirse una cinta icónica debido a los nombres que aparecen y los cameos que muy probablemente aparecerán.

Esto último se volvió realidad cuando dentro del último tráiler de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen presentó al grupo los Illuminati de los cómics de Marvel. Estos icónicos héroes se trata de un grupo originalmente conformado por Black Bolt, Doctor Strange, Iron Man, Mr. Fantástico, Namor y el Profesor X.

Doctor Strange En El Multiverso De La Locura Tráiler 2 En Cines

Y en el último tráiler presentado en vísperas del Super Bowl LVI, en escasos segundos, se escucha hablar a un personaje con una voz muy similar a la de Patrick Stewart, el recordado intérprete de Charles Xavier en el cine. Debido a esto el intérprete británico fue abordado por diversas entrevistas para que hablara de su regreso; sin embargo, fue hasta el pasado 28 de febrero que el histrión confirmo su regreso a Marvel Studios.

Patrick Stewart quien dio vida a Charles Xavier por última vez en la cinta Logan (2017) compartió con el portal Jake’s Takes que después del tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness su celular recibió una ola de mensajes de amigos y extraños preguntándole si de verdad había aparecido su voz y parte de su cuerpo en el último avance de la cinta.

“Bueno, tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, así que no escuché nada. No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con respuestas y que mi gente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y me habían pasado”, señaló el reconocido actor.

Tras esto el reconocido actor británico confirmó que le impacto el suceso pese a que no se ve la cara, solo la voz. Ahí mismo Patrick Stewart el cual ha dado vida a Charles Xavier desde la primera entrega de los X-Men desde los 2000, terminó por evidenciar lo que muchos fanáticos ya especulaban, su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)

“En realidad no reconocí mi propia voz, sonaba diferente. No sé si estaba resfriado o algo así en ese momento. Pero estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro, y creo que el lóbulo de mi oreja, nada más. Se habrían hecho muchas conexiones. Pero, me complació”, enfatizó.

Los rumores en torno a Doctor Strange in the Multiverse of Madness trascienden desde la incorporación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en No Way Home donde participaron junto al Spider-Man de Tom Holland de Marvel y Sony.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el próximo 6 de mayo en cines, y se rumora que contará con múltiples cameos, incluyendo a Hayley Atwell como Captain Carter, Lashana Lynch como Captain Marvel, alguna de las variantes de Mr. Fantástico, Magneto, Deadpool, Black Bolt, entre otros.

