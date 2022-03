Fan tocó con Coldplay durante su concierto en Monterrey, así se vivió el inesperado momento

Fan tocó con Coldplay durante su concierto en Monterrey

Coldplay conmocionó al público de regiomontano al regalarles una velada inolvidable el pasado sábado 26 de febrero. Entre gritos y plausos, la banda británica conquistó a los mexicanos con sus grandes éxitos, sin embargo, quien indudablemente se llevó la mejor experiencia de su vida fue un fan que se atrevió a subir al imponente escenario para tocar el piano junto a Chris Martin.

Durante las últimas horas, Coldplay se convirtió en tendencia de Twitter luego de que se viralizara un video tomado durante su reciente presentación en Monterrey. El fragmento audiovisual tomó notoriedad debido al gesto que tuvo la banda con uno de sus fans, quien con ayuda de un cartel les pidió que le permitieran tocar Gravity en piano y, sin dudarlo, la famosa agrupación accedió.

En el video que circula en internet se puede apreciar a un joven en el centro del escenario siguiendo las instrucciones de Chris Martin. Antes de iniciar, el vocalista bromeó con el éxito que ha tenido dicha canción durante aproximadamente 17 años desde su lanzamiento, convirtiéndose en uno de los clásicos de la banda.

Durante la presentación, se proyectó la imagen de los músicos en las grandes pantallas del reciento. (Captura: @el_julao/Twitter)

“Una vieja canción que se llama Gravity, no es muy famosa”, pronunció en español desatando la euforia de los presentes.

Después de comprobar que existía comunicación entre los músicos, comenzaron a tocar. En cuanto el joven presionó las primeras teclas del piano, Chris Martin no pudo contener su sorpresa y expresó una gran sonrisa antes de comenzar a cantar. Cabe señalar que durante la interpretación, el afortunado fan se mantuvo sereno a pesar de la emoción que puede significar compartir un momento así con tu banda favorita.

El músico a quien más tarde se identificó como Bernardo, se llevó el aplauso del público y el reconocimiento por su talento, no obstante, su mayor tesoro fueron los halagos que recibió de la agrupación, en especial por parte Chris Martin.

(Captura: @Bernardostoss/Twitter)

“Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar Gravity con Chris Martin. Muchas gracias Coldplay por esta noche”, tuiteó Bernardo junto al video que se viralizó.

Rápidamente, las redes sociales se inundaron con mensajes de cariño para la legendaria banda que ha alcanzado el éxito con canciones como Yellow, Something just like this, Hymn for the weekend, Paradise, Viva la vida, The scientist, entre muchas más. También hubieron reacciones positivas para el joven músico que cumplió uno de sus sueños.

“Envidia sólo a los que fueron al concierto de Coldplay”, “El concierto de Coldplay dura dos horas pero te marca para toda la vida”, “Suban todo el concierto de Coldplay a sus historias, ese si lo quiero ver”, “El sábado fui a un concierto de Coldplay y si necesitan una señal para ir a uno, es esta. Por mucho el mejor concierto al que he ido”, fueron algunos tuits.

La banda está integrada por Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion. REUTERS/Christopher Pike

Por otro lado, la agrupación británica también se convirtió en tendencia de Twitter luego de que su espectáculo fuera comparado con reciente concierto que ofreció Grupo Firme en el Foro Sol ubicado en la Ciudad de México. Algunos usuarios de la plataforma consideraron que existen similitudes entre ambos shows llenos de luces y colores.

De acuerdo con el intercambio de los tuiteros, las agrupaciones causaron sensación con pulseras de colores y espectáculos de pirotecnia, ambos elementos característicos de Coldplay. No obstante, antes las comparaciones algunos fans de la agrupación británica salieron en su defensa argumentando que no sólo ellos utilizan los fuegos artificiales, pues es algo muy común en otros espectáculos.

Coldplay todavía se encuentra en México, ya que el próximo 30 de marzo ofrecerán un concierto en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, y el 6 de abril llegarán al Foro Sol de la CDMX.

