Grupo Firme y Coldplay: conciertos en el Foro Sol desataron comparaciones en redes sociales

Grupo Firme continúa haciendo historia en México pues tras tres exitosas presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México la cuarta ya fue anunciada. Con sus presentaciones sold out la banda fue ovacionada en redes sociales pero también fue comparada con Coldplay, la agrupación británica que ya se ha presentado en el mismo lugar y lo hará de nuevo en unas semanas.

La banda de regional mexicano reunió a 65 mil personas en cada una de sus fechas presentadas en este fin de semana y tras haber logrado conquistar al público capitalino como parte de su gira Enfiestados y Amanecidos 2022, ahora no solo ha sido comparado con una banda pop sino además usuarios de redes sociales han considerado que todo lo han hecho mejor.

El motivo que dio inicio a este debate viral en plataformas como Twitter inició por las fotos y videos que los asistentes subieron para compartir con la plataforma digital su divertida asistencia. Las pulseras de colores y los grandes espectáculos de pirotecnia no son algo exclusivo de la banda intérprete de canciones Something Just Like This, The Scientist y My Universe pero ahora los mexicanos aseguraron que la agrupación de Eduin Caz superó por mucho la ejecución de dicha tendencia.

Aunque los defensores de la agrupación encabezada por Chris Martin mencionaron que muchas bandas sí utilizan pirotecnia al igual que los solistas o cualquier otro tipo de evento masivo, Coldplay ha hecho de ese elemento visual una de sus principales características distintivas en sus conciertos en vivo así como de sus presentaciones generales incluyendo la del Super Bowl 50 del año 2016 donde artistas de la talla de Beyoncé fueron algunos de sus invitados.

“Coldplay no inventó la pirotecnia pero hay que reconocer que es un elemento esencial de ellos”. “No hay punto de comparación entre una banda pop y otra de regional mexicano”. “De verdad que cada vez me sorprende más lo que los fans de Grupo Firme hacen por tener en tendencia a su banda de canciones para borrachos”. “No quiero sonar feo pero es absurdo que gente se atreva asegurar que una banda de regional mexicano es mejor en algo que una banda extranjera hace desde hace años, incluso desde antes de que estos nacieran”, escribieron los detractores en Twitter.

Para muchos de los fans de la agrupación que interpreta canciones como Ya supérame, El Tóxico y En Tu Perra Vida las pulseras de colores y los fuegos artificiales si bien son normalmente asociados a la banda británica, en esta ocasión fue mucho mejor con los colores de la bandera mexicana que no solo iluminaron en todo el recinto, sino que incluso llegó hasta los alrededores del Foro Sol donde de alguna manera también pudieron disfrutar de las grandes presentaciones de la banda.

“La gente siempre va a criticar todo lo que sea mexicano, a pesar de que en esta ocasión lo hicieron mucho mejor los chicos”. “Nadie inventó nada pero Grupo Firme le dio ese toque mexicano que de verdad todo mundo debería ver y disfrutar en vivo”. “Coldplay es una banda muy cool pero si no reconocemos que unas pulseritas y fuegos artificiales no son algo exclusivo de alguien no podemos debatir quién lo hizo mejor”. “México tiene grandes artistas y no porque sea regional mexicano es sinónimo de que un show no puede tener estos elementos”, escribieron fans de la agrupación.

Previo a sus presentaciones, en voz de la propia banda, mencionaron que su tirada era llegar a un foro, o cumplir metas mucho más pequeñas, pues creían que era mucha responsabilidad; sin embargo, el “balde de agua fría” de vender en tiempo récord fue lo que les hizo empezar a creer en la verdadera magia de Grupo Firme.

