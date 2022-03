Guillermo del Toro, Eugenio Derbez y otros artistas que representarán a México en los Oscar 2022

(Foto: Getty Images/ IG: @ederbez)

Este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94° entrega anual de los premios Oscar. Después de que la gala cambió de sede en 2021 debido a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, este año regresará al Dolby Theatre ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos y dentro de los nominados resalta la representación mexicana con grandes proyectos en distintas categorías.

En los últimos años, Guillermo del Toro ha logrado posicionarse como uno de los mexicanos con mayor presencia a nivel internacional gracias a sus increíbles películas que se han caracterizado por sus sombrías atmósferas. Cada cinta no sólo le ha valido el reconocimiento del público, sino que también se ha distinguido en distintas premiaciones, entre ellos los otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En esta ocasión, el tapatío está compitiendo con El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley) a “Mejor película”, “Mejor Fotografía”, “Mejor Vestuario” y “Mejor Diseño de Producción”. Lamentablemente, no fue considerado dentro de los directores que podrían recibir un Oscar por desempeño como director. No obstante, la cinta figura en dos de las principales categorías.

Director Guillermo del Toro and his wife Kim Morgan attend the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

En “Mejor Película” competirá contra Belfast, CODA, Don’t look up (No miren arriba), Drive My Car, Dune (Duna), King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), Licorice Pizza, The Power of the Dog (El poder del perro) y West Side Story.

En “Mejor Fotografía” se encuentra nominado con Dune, The Power of the Dog, The Tragegy of Macbeth y West Side Story. Hasta el momento, Guillermo del Toro tiene dos Oscar por La forma del agua y estuvo nominado en 2006 por El laberinto del fauno.

Otro mexicano que asistirá a la gala de premiación es Eugenio Derbez, el reconocido actor que ha conquistado al público latinoamericano con sus comedias y que actualmente se encuentra trabajando en proyectos fuera del humor. Tal fue el caso de CODA, película dirigida por Sian Heder que estelarizó el creador de XHDBZ junto a Emilia Jones, Marlee Matlin y Troy Kotsur.

Eugenio Derbez junto a su esposa Alessandra Rosaldo en los "Critics Choice Awards 2022" por "CODA" (Foto: IG @alexrosaldo)

La inspiradora historia está considerada a “Mejor película”, junto a la cinta de Guillermo del Toro, ”Mejor Guion Adaptado” y “Mejor Actor de Reparto”. Si bien el nombre del mexicano no apareció como tal en las nominaciones, se espera logre la enhorabuena junto a sus compañeros del elenco.

En entrevista con Venga la Alegría, el intérprete de 60 años comentó que se siente muy emocionado por formar parte de la 94° entrega de los Oscar y contó que tras recibir la invitación siguió todo un proceso para encontrar el atuendo adecuado, además de la sorpresa que se llevó al saber que durante la ceremonia podrá comer.

“Otra cosa que tampoco sabía de los Oscar es que, por si te da hambre y para que no te estés parando, te ponen comida abajo del asiento”, dijo entre risas.

Don Hall y Carlos López Estrada asistieron a una recepción para la categoría de "Mejor Película Animada" nominada al Oscar antes de los 94 Premios de la Academia en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California, EE. UU. (REUTERS/Eric Gaillard)

Dentro del elenco que formó parte de CODA también resalta el nombre de otra mexicana, Paula Huidobro, quien hizo la fotografía.

Carlo López Estrada es otro artista que buscará poner el nombre de México en alto, así como el de su familia, ya que es hijo de la productora de televisión, Carla Estrada, y nieto de la distinguida actriz, Maty Huitrón. El joven director podría hacer historia al ganar un Oscar en su primer nominación por Raya y el último dragón.

La película se disputará la estatuilla dorada por “Mejor Película animada” con Encanto, Flee, Luca y The Mitchells vs. The Machines. , siendo esta última donde también figura el trabajo de otro mexicano. Se trata de Fausto Estrada Guerrero, quien colaboró como realizador de efectos visuales. Cabe mencionar que la historia basada en la cultura colombiana se posiciona como la favorita.

SEGUIR LEYENDO: