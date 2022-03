Lupita Sandoval despidió a su exesposo Fred Roldán: “Es parte de mi vida”

La actriz reconoció el apoyo monetario que ha recibido su familia por parte del público

Fred Roldán falleció durante la tarde del pasado sábado 26 de marzo a los 62 años de edad luego de perder su batalla contra el cáncer. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo nacional debido a la imborrable huella que dejó en la industria por su trabajo como actor, productor y director de teatro.

Horas más tarde, sus restos fueron velados en una agencia funeraria localizada en la Ciudad de México, donde se dieron cita sus hijos Fred y Mauricio, así como su exesposa Lupita Sandoval, con quien tenía una estupenda relación a pesar de llevar años divorciados y solían pasar tiempo juntos en familia, así lo dejaban ver a través de sus respectivas redes sociales.

La intérprete de 67 años tuvo un encuentro con los medios a su llegada al funeral, donde notablemente afectada por la situación expresó algunas sentidas palabras en memoria de quien fuera su compañero de vida. Casi al borde del llano, Lupita Sandoval dejó entrever que el amor entre ambos permanecía sin importar sus diferencias y confesó que trataron de mantenerse cerca en los últimos días.

Familia Roldán Sandoval (Foto: @roldanfred/Instagram)

“Es parte de mi vida, o sea, yo no puedo decir que me quería volver a casar con él ni nada de eso. Fred era un compañero, un hermano. Ya lo último, ya con tanta desesperación le decía ‘bebé'... mi niño que le decía ‘Ya, mi amor, ya descansa’”, declaró frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Pese a su profundo dolor, Lupita Sandoval aprovechó la oportunidad para extender un agradecimiento a todas aquellas personas que mandaron condolencias para la familia, pero principalmente para quienes dieron alguna aportación monetaria con la intención de pagar los gastos médicos que implicaron la hospitalización y los medicamentos que necesitó Fred Roldán.

“¡Qué bonita la reacción del público que nos dieron dinero!, porque yo lo pedí porque es demasiado lo que hay que pagar”, agregó.

La relación era tan cercana que solían salir de viaje juntos. Esta foto pertenece a una recreación que hicieron. (Foto: @lupitasandovalactriz/Instagram)

Fred Roldán Jr. también compartió su sentir tras la lamentable pérdida de su padre: “De todas maneras él se fue como un triunfador y luchó hasta el final. Lo agarré y le dije: ‘Papá, vete’”. El joven explicó que la familia no tiene intención de incinerar el cuerpo del reconocido actor porque no lo consideran apropiado y confesó que le gustaría hacer un libro que retrate la trayectoria de su padre.

Rafael Inclán acompañó a la familia en los servicios funerarios, donde se acercó a los medios presentes para expresar su sentir respecto a la irreparable pérdida para el mundo artístico nacional: “Desgraciadamente nunca hubo tiempo de ser amigo de Fred, pero sí compañero y la admiración por un elemento escénico, un soldado del teatro, no hay más”, dijo.

Figuras del medio como Alex Gou, Sergio Mayer, Lalo España, Patricia Reyes Espíndola, Horacio Villalobos, entre otros, también lamentaron la pérdida a través de sus redes sociales.

(Foto: @lupitasandovalactriz/Instagram)

¿Por qué se divorciaron Fred Roldán y Lupita Sandoval?

Según contó la actriz de Amor en custodia durante su entrevista para El minuto que cambió mi destino, tomó la decisión de separarse debido a que su matrimonio se vio opacado por la rutina, donde no encontraba un espacio para poder seguir siendo ella misma, pues dividía su tiempo entre su familia sin prestar la suficiente atención en sus necesidades.

“El amor se acaba, porque empieza volverse rutina y el error mío fue no hablar las cosas a tiempo. Yo me convertí en mamá, yo me convertí en esposa, yo me convertí en compañera, pero dejé de ser yo y en el momento que dejas de ser tú, ahí valió mad*es todo”, declaró.

