Tres días de fiesta: los detalles de la boda de Pau Zurita

Paola Zurita es hermana de Juan Pablo Zurita, uno de los creadores de contenido más reconocidos en México (Fotos: Captura de pantalla de Instagram/@paumtzurita)

Como si de un cuento de hadas se tratase, este fin de semana la familia Zurita vio llegar al altar a la única hija del matrimonio integrado por Fernando Martínez Zurita y Teresa Arellano. En una celebración que duró tres días, Paola Zurita contrajo nupcias con el promotor de artistas plásticos, Alejandro Serralde.

Aunque durante el fin de semana Pau omitió compartir historias en sus redes sociales, a lo largo de este lunes y martes la influencer compartió a través de instastories todos los detalles de la celebración de su boda, la cual se realizó en la Hacienda Zotoluca en el estado de Hidalgo.

Además de sus hermanos Juanpa, Andrés y Fernando Zurita, al festejo asistieron una gran cantidad de celebridades, entre los que destacaron Danna Paola, Guaynaa, Lele Pons, Mario Bautista, Juca, Twan y Macarena Achaga, novia de Juanpa.

Pau Zurita se casó por el civil el viernes 18 de marzo (Foto: Captura de pantalla Instagram / @paumtzurita)

Luciendo unas zapatillas color verde esmeralda y un sencillo pero elegante vestido blanco, Pau Zurita y Alejandro Serralde se casaron legalmente el viernes 18 de marzo. La ceremonia del matrimonio civil se realizó al aire libre para posteriormente realizar un acto espiritual entre la familia de ambos novios, en donde varios miembros les dedicaron unas emotivas palabras a los recién casados.

“Después del civil, tuvimos la ceremonia espiritual más bonita del mundo!!! En donde participaron nuestras familias. Fue realmente hermoso!!! Aparte de todo era luna llena”, compartió en sus historias de Instagram Paola Zurita.

El festejo de su unión legal continuó en un salón de estilo rústico de la Hacienda Zotoluca en donde entre bocadillos y bebidas, Paola aseguró que apenas estaban calentando motores para la gran fiesta que les esperaba al día siguiente después de la ceremonia religiosa.

El sábado 19 de marzo de 2022 se llevó a cabo la ceremonia religiosa (Foto: Instagram / @aserralde)

El gran día llegó y el sábado 19 de marzo Alejandro Serralde y Paola Zurita se unieron en matrimonio ante Dios. Antes de la ceremonia religiosa, la influencer documentó cada detalle de su preparación para llegar al altar, desde el peinado, el maquillaje, los aretes de su abuela y el tan ansiado vestido que toda novia sueña.

De sutil transparencia, detalles en pedrería y un escote en V profundo, el elegante vestido de novia de Pau Zurita fue diseñado por la joven israelí Liz Martínez quien cuenta con una exclusiva boutique de moda en una de las zonas residenciales de la Ciudad de México.

En sus redes sociales, la única hermana de Juanpa Zurita compartió el emotivo momento en el que su padre la vio por primera vez vestida de novia y del mismo modo, se documentó cuando su ahora esposo Alejandro Serralde rompió en llanto al verla impecable en su vestido blanco.

Pau Zurita caminó del brazo de su padre a través de un camino lleno de flores hacia el altar en donde ya todos su invitados estaban listos para verla unir su vida en sagrado matrimonio con Alejandro Serralde. Durante la ceremonia, sus hermanos Juanpa y Andrés Zurita fueron los padrinos de lazo.

Después de la ceremonia religiosa, la feliz pareja disfrutó de una lujosa fiesta en compañía de sus seres queridos. (Foto: Captura de pantalla Instagram / @paumtzurita)

La Hacienda Zotoluca fue el escenario elegido por los recién casados para organizar una fiesta llena de lujos y energía. La canción You’ll be in my heart, soundtrack de la película animada Tarzán, fue la melodía elegida por Pau Zurita para bailar con su padre en medio de la pista, momento que tocó las fibras más sensibles de sus hermanos y madre, a quienes se les pudo observar llorando.

El banquete de la celebración se caracterizó por su elegancia, entre diferentes estilos de vajillas, los invitados a la boda pudieron degustar de platillos como flores de calabaza y tomatillos confitados con balsámico, chile ancho relleno de atún, escabeche de cebolla y brotes de cilantro, sopa de tortilla azul con queso de cabra, solomillo con mole de Xico con plátano macho y de postre pastel tibio de queso semicurado con salsa de membrillo y helado de turrón.

Otro de los momentos memorables de la celebración fue cuando Paola Zurita bailó al centro de la pista con sus tres hermanos, y por supuesto cuando lanzó el ramo que fue capturado por su invitada Camila Serralde.

Una noche llena de emociones y un inolvidable show de fuegos artificiales fue lo que vivió la familia Zurita en la boda de Paola y Alejandro. Sin embargo, el festejo trascendió un día más y aunque no se han brindado mayores detalles sobre este tercer día de fiesta, Juanpa Zurita compartió en sus redes sociales las medidas que tanto él como invitados tomaron para alivianar su cruda y continuar con la celebración.

