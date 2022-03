“Fierro viejo que vendan”: la crítica de Alex Tienda al AIFA

Alex Tienda criticó las aglomeraciones y ruido en el AIFA a través de sus redes sociales (Video: Twitter/@AlexTienda)

El youtuber Alex Tienda, quien se dedica a documentar sus viajes y comparte costumbres de lugares turísticos en diferentes países, hizo una comparación entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y un famoso pregón de la cultura mexicana.

Por medio de su cuenta de Twitter expresó: “Sí. Este es el aeropuerto que nos afirman está al nivel de los mejores aeropuertos del mundo. Se compran... colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas... ¿o algo de fierro viejo que vendan?”.

Su tuit lo acompañó con un video del nuevo aeropuerto en el que muestra a mucha gente aglomerada y de fondo el sonido del personal con megáfono diciendo “vamos a liberar este espacio por favor, para que aborden los pasajeros”.

El AIFA es uno de los grandes proyectos del gobierno de AMLO (Foto: Gobierno de México)

Es por esa razón que el creador de contenido hizo la alusión al sonido del pregón. Luego de su publicación, los y las cibernautas respondieron, algunos de en forma de descontento como el usuario @LuisRam73990004 quien comentó: “ya te veré ahí tomando un vuelo”, a lo cual Alex Tienda respondió “Si no me queda opción tendré que utilizarlo... Al igual que utilizo el actual de la Ciudad de México. Eso no significa que ambos no sean terribles aeropuertos... Aunque no lo logres entender”.

De igual manera @edder_belt cuestionó la comparación del youtuber: “yo quiero pensar de manera diferente y no ser el cangrejo mexicano, le doy like a tus videos me gusten o no porque eres mexicano y siento que es una manera de apoyarte pero ¿Por que hablar mal de nuestro país? Lo peor para un mexicano es otro mexicano”.

Tienda también manifestó “hoy se inauguró #AIFA, el nuevo aeropuerto de México en Santa Lucía. Unos afirman que es de talla mundial, otros suben imágenes mostrando un proyecto a medias y yo mientras tanto... No puedo evitar recordar mi viaje a Corea del Norte”.

El día de hoy 21 de marzo se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) (Foto: Twitter/@Alex_Tienda, Facebook/ Andrés Manuel López Obrador)

Posteriormente explicó el porqué hizo la comparación y describió lo que según su percepción se parece a Corea del Norte: “obras inconclusas, fachadas que disfrazan deficiencias, propaganda política, culto a la personalidad del líder... Y un montón de similitudes que con un poco de sentido común, no es tan difícil encontrarle el sentido”.

De igual forma los cibernautas no hicieron esperar sus ideas en contra, tal es el caso de @Eduardo69489494 quien le respondió “creo que también me bloquearás aquí, me da mucha tristeza que seas una persona que no aguanta la crítica a tu labor como YouTuber si no a la crítica a tu rechazo a este gobierno y sus logros en infraestructura, saludos”.

Por su parte, el usuario Gerardo Ulloa @olCryptOlo “Alex con todo respeto tú piensas que AMLO es una persona de mal pero en realidad él está haciendo mucho más que otro pinch* presidente corrupto”.

Este 21 de marzo, se llevó a cabo la inauguración del aeropuerto que es uno de los proyectos del gobierno de la cuarta transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de la ceremonia de recepción y como parte del primer día de operaciones del AIFA cientos de personas en redes sociales causaron revuelo con el tema del nuevo aeropuerto internacional.

Desde políticos, influencers y distintos usuarios de Twitter quienes entre comentarios de críticas en forma de inconformidad de la obra o bien, de periodistas como Epigmenio Ibarra quien se mostró a favor del AIFA “Sí se pudo cientos de invitados asisten a la inauguración del #AIFAorgullonacional con aire de victoria”.

