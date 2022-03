Danna Paola confesó cuál es la verdadera razón por la que abandonó “Élite”

El pasado 22 de febrero, el reconocido creador de contenido mexicano, Juanpa Zurita, lanzó su nuevo podcast No Hagas lo Fácil. Para arrancar con este programa original de Spotify tuvo como invitada especial a la actriz y cantante mexicana, Danna Paola.

En este capítulo, la afamada intérprete mexicana ahondó sobre diversos temas relacionados con su vida personal, su trayectoria, los momentos más polémicos de la misma y la cantante que dio vida Lucrecia Montesinos Hendrich dese 2018 detalló por qué decidió dejar la producción de Netflix, Élite.

La intérprete en algunas intervenciones previas ya había expresado que la razón de su salida de la exitosa serie de Netflix, donde compartió créditos con Ester Expósito, se debió a que deseaba anteponer su perfil como intérprete aunque, en esta ocasión con el influencer mexicano, añadió que la decisión la tomó después de consultar a un numerólogo.

(Foto: Danna Paola / Instagram)

Danna Paola mencionó que el numerólogo que la ayudó a tomar esta importante decisión le dio más detalles sobre su trayectoria personal y su misión en la vida.

En este punto, la cantante explicó que la persona encargada de los números le dijo que pese a lo que ella creía, la realidad era otra: “Me dijo ‘Danna, tú en tu línea de vida, en tu misión de vida, siempre has pensado que eres la actriz que canta, error. Eres la cantante que actúa’”, compartió en el podcast producido por Spotify.

La intérprete que dio vida a Patricia Peralta en Atrévete a soñar le contó a Juanpa Zurita que el numerólogo le explicó que cuando ella aceptaba trabajos en alguna puesta dramática lo hacía porque creía que eso era lo que tenía que hacer, incluso le contó que lo hacía porque las personas a su alrededor le demandaban aceptarlos.

Juanpa Zurita arranca con su nuevo programa de entrevistas a través de Spotify México Foto: Instagram/@juanpazurita

Después de aceptarlos, la actriz mexicana que comenzó su carrera en el 2000 en la telenovela infantil Rayito de luz, se daba cuenta de que no se sentía plena, ya que en el fondo la música siempre fue su principal motor. Para concluir sobre el tema, Danna Paola narró que la persona con la que acudió le aconsejó a tomar las riendas de su carrera: “Hazle caso a su corazón”, finalizó.

Esta no ha sido la primera ocasión que la oriunda de la Ciudad de México da detalles de su salida de la producción de Netflix en la cual pudo participar desde su primera temporada en 2018 hasta el año pasado. Fue a mediados de marzo del 2021 que la intérprete de Mala fama estuvo de gira en España promocionando en ese entonces su álbum más reciente que llevaba por nombre K.O.

En esa ocasión la también modelo mexicana se presentó en el éxito programa de entrevistas, El Hormiguero 3.0 conducido por Pablo Moto, y detalló que su salida de la exitosa producción de Netflix España se encaminó luego de sacar su canción Mala Fama y la cual la volvió a posicionar en la cima dentro del ámbito musical.

(Foto: Netflix)

La cantautora mexicana mencionó lo desgastante que fue para ella dedicarse a las dos cosas que la apasionaban, y que incluso el cansancio le hizo perder vuelos: “Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día volar a Miami y no llegué porque me quedé dormida”.

Además, debido a su entrega a su trabajo como actriz, el hecho de interpretar a un personaje como ‘Lucrecia’ también afectó la otra parte de su carrera, que era la música. “Fue complicado llevar esa doble vida. Y aparte yo soy muy entrada con mi personaje, y al final, en este caso, Lucrecia vivía en mí”, arguyó.

SEGUIR LEYENDO: