Colombia

De la Espriella salió en respaldo de Uribe y su esposa tras protestas de seguidores de Iván Cepeda frente a su casa: “Sabemos lo que significa”

El hecho generó reacciones inmediatas en el escenario político, con mensajes de respaldo al expresidente por parte del abogado y candidato presidencial, así como de figuras del Centro Democrático, mientras que los manifestantes acusaron al exmandatario de intentar censurar una protesta pacífica

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Abelardo de la Espriella - Álvaro Uribe
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella salió a respaldar al expresidente Álvaro Uribe, que dijo habría sido víctima de hostigamiento - crédito suministrada a Infobae Colombia - Colprensa

La protesta en la tarde del martes 19 de mayo de 2026 frente a la residencia del expresidente Álvaro Uribe en Rionegro (Antioquia), causó un fuerte cruce entre el representante electo a la Cámara Hernán Muriel, del Pacto Histórico, y el exjefe de Estado. Todo luego de que un grupo liderado por el joven legislador pintó un mural en el que atribuirían al exmandatario su responsabilidad por los ‘falsos positivos’ en su gobierno.

De acuerdo con Uribe, los activistas arribaron en tres grandes buses hasta las inmediaciones de su domicilio. “Mi señora estaba sola. Me llamaron. Suspendí una agenda política que adelantaba en Medellín y subí a la casa”, dijo el exmandatario en sus redes sociales y agregó que, al acercarse, algunos de ellos “adoptaron una actitud altanera” y que, como consecuencia de ello, se produjeron algunas lesiones.

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Álvaro Uribe y su pronunciamiento sobre lo sucedido a las afueras de su casa
Este fue el mensaje del expresidente Álvaro Uribe sobre lo sucedido a las afueras de su residencia, en Rionegro - crédito @alvarouribevel/X

Utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron, el video lo captó. También hirieron a un mayor de mi seguridad”, declaró el exgobernante en sus redes sociales. Lo anterior, en respuesta al mensaje de Muriel y sus simpatizantes, que promueven la campaña de Iván Cepeda a la presidencia, pero que dijeron haber estado sin símbolos del Pacto, para hacer el mural “7837 almas que no te dejarán dormir”.

Así fue el respaldo de Abelardo de la Espriella a Álvaro Uribe

En ese sentido, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, abogado y amigo del expresidente, expresó respaldo a Uribe y su esposa tras la protesta. “Quienes hemos vivido amenazas y persecuciones sabemos lo que significa ejercer la política bajo intimidación. Exijo que el régimen le garantice todas las condiciones de seguridad necesarias para que pueda ejercer su liderazgo sin acoso ni presión de turbas organizadas”, dijo.

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Abelardo de la Espriella y su apoyo a Álvaro Uribe
Con este mensaje en X, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella expresó su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre lo ocurrido a las afueras de su residencia - crédito @@ABDELAESPRIELLA/X

Lo de Gustavo Petro e Iván Cepeda no es democracia, es hostigamiento y violencia. En la era del tigre la intimidación no entrará a las casas ni a las familias colombianas. Mi abrazo solidario a la familia Uribe Moreno”, precisó en su mensaje, en el que también apuntó contra el aspirante oficialista, que por el momento no se ha pronunciado sobre lo acontecido enfrente de la casa de Uribe Vélez, custodiada por efectivos policiales.

De esta manera, el autodenominado ‘Tigre’ se sumó a los mensajes de solidaridad que enviaron varios de los integrantes del partido Centro Democrático, entre ellos su adversaria en la contienda electoral, la senadora Paloma Valencia. Aunque en las últimas semanas se ha registrado un distanciamiento entre De la Espriella y Uribe Vélez, el abogado ultraderechista quiso expresarle su apoyo al expresidente en este episodio.

Y es que el exmandatario atribuyó el acto a hostigamiento político y responsabilizó al senador Cepeda de lo ocurrido en esta zona; mientras que los protestantes indicaron que la reacción de Uribe fue un intento de censura a una manifestación pacífica. En su defensa, Muriel indicó que la acción fue un ejercicio simbólico de memoria y pedagogía, en relación con los crímenes reportados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Hernán Muriel y su respuesta a Álvaro Uribe
A través de sus redes sociales, el representante electo a la Cámara Hernán Muriel le salió al paso a lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe - crédito @Hernan_MurielP/X

Esta iniciativa de pedagogía de la memoria se dio con organizaciones sociales, defensores de DDHH, víctimas, medios alternativos y ciudadanía en general”, indicó el congresista, en respuesta a las acusaciones sobre provocación o violencia. Además, el congresista electo negó irregularidades y anticipó la publicación completa de los registros audiovisuales del suceso, en respuesta a los señalamientos de Uribe Vélez.

Por su parte, el expresidente dijo que, tras acercarse a los activistas y mostrar su deseo de dialogar, alertó de que borraría el mural. “Antes de provocar violencia contra mi familia y nuestra casa tenían que matarme”, fue la advertencia registrada en su testimonio, antes de cubrir de pintura blanca lo hecho por los manifestantes. Esos momentos de tensión causaron fuertes reacciones en las plataformas digitales.

Muriel, por su parte, calificó como mentiroso al exmandatario, lo que le valió duras réplicas. “No puedo creer que sean tantas las mentiras en tan poco tiempo. Si me di cuenta de algo hoy, es que Álvaro Uribe no respeta ni su propia palabra. Menos mal todo está grabado, tenemos registro completo del suceso y lo publicaremos”, afirmó Muriel, que se defendió de las acusaciones sobre presunta instigación a la violencia.

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