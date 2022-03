Belinda lamentó la injusticia de la música pop: “Aún es machista”

Belinda señaló que el medio artístico es machista y ella lo sufrió desde niña (Foto: IG @belindapop)

Belinda señaló que el medio artístico, en particular el género musical al que ella se dedica, es “machista” e “injusto”, pues confesó que desde pequeña tuvo que esforzarse más que los hombres por sobresalir. Esta situación continúa incluso ahora, pues la gente cuestiona su trabajo como compositora.

En una entrevista para la Agencia EFE en España, Belinda habló sobre cómo dentro del mundo del entretenimiento ha sido evidente la existencia de un trato diferente para las y los artistas. Recordó que desde su infancia fue difícil para ella posicionarse como un nuevo talento, pues “las chicas querían ver a los chicos”, le decían dentro de sus primeros papeles en telenovelas.

La Princesa del Pop aseguró que cuando comenzó a trabajar en melodramas infantiles, desde la producción les pedían a las mujeres actrices que se colocaran “detrás”.

Actualmente, a pesar de que la industria ha cambiado, Beli señaló que sigue siendo un ambiente “injusto” para las artistas y “machista”, principalmente en la música y el pop, pues los requerimientos que les piden a las mujeres y hombres son diferentes.

La cantante aseguró que hay personas que desconfían de sus capacidades como compositora (Foto: Instagram/@belindapop)

“Es totalmente injusto. Ha mejorado, pero aún es machista”

La intérprete de Luz sin gravedad evidenció que han cuestionado su trabajo como compositora ya que sus temas son hechos por ella y algunos colaboradores, por lo que hay quienes piensan que ella es la que menos hace, pese a que pudo haber hecho casi todo el trabajo.

“En mis temas igual hay cinco autores, porque se le da crédito a todos los que participan, como tiene que ser, aunque hayan puesto una frase o una palabra. ‘Ay, pues claro, ella no habrá hecho nada’, suelen pensar. Siempre es así, cuando a lo mejor la mujer ha hecho el 80%”, criticó.

Belinda se declaró fan de Rigoberta Bandini, cantante española que ha llamado la atención gracias a temas como Perra y Ay mamá, canciones que exponen situaciones que las mujeres viven y no son tema de conversación. Su música se ha posicionado como un himno dentro de las marchas en España por el Día Internacional de la Mujer.

Las canciones de Bandini se han convertido en un himno de las marchas M8 en España(Foto: Instagram/@rigboertabandini)

La Princesa del Pop confesó que le gustaría tener una colaboración con Bandini, inclusive le ha enviado mensajes a través de Instagram para entrar en contacto, pero no ha obtenido respuesta.

“Me encantaría trabajar con ella. De hecho, le he escrito en Instagram pero no me contestó. ¡Por favor, Rigoberta, respóndeme!”

Acerca del porqué no ha lanzado un nuevo álbum desde hace casi una década, la intérprete de Bella traición confesó que es debido a que necesita inspiración y tiempo para hacer un disco, pues le gusta poner toda su concentración en ello. Aunado a ello “simplemente, no era el momento. No tengo otra respuesta”, reveló.

Sin embargo, comentó que “no habrá que esperar mucho” para volver a escucharla en música nueva.

Belinda anunció que seguirá trabajando en Madrid, España, por los próximos meses debido a "Bienvenidos a Edén" y otros proyectos (Foto: Instagram/@belindapop)

Debido al próximo estreno de Bienvenidos a Edén, Belinda reveló que continuará en España por los próximos seis meses y surgirán más proyectos, por lo que continuará cosechando éxitos en su país de origen. Inclusive, la cantante comentó que le gustaría hacer teatro musical en Madrid.

El 1 de abril se estrenará Bienvenidos a Edén, serie española de Netflix. Desde su papel como África, Belinda regresará a la actuación para la pantalla chica después de doce años distanciada de las series.

Bienvenidos a Edén cuenta la historia de un grupo de jóvenes que emprenden un viaje rumbo a un lugar paradisiaco para asistir a una fiesta a la que fueron invitados, pero no todo es lo que promete, pues pronto se dan cuenta de que la situación es totalmente diferente en una inesperada aventura que cambiará sus vidas.

*Información de EFE

