El vergonzoso momento en que Ángela Aguilar perdió su falda en pleno concierto

La cantante mexicana-estadounidense ha destacado en el mundo de la moda por utilizar vetidos típicos mexicanos (Foto: YT Angela Aguilar oficial)

Ya es costumbre que en las presentaciones de la artista se le pueda observar con extravagantes y típicos vestidos que representen la cultura mexicana, que de igual forma son diseñados por artesanos. Pues se sabe que Ángela Aguilar, además de ser una de las cantantes juveniles más queridas al momento, también es una de las más creativas al demostrar que tiene un gusto notorio por la moda, razón por lo que ha dejado huella ante todos sus fans.

Sin embargo, la intérprete de En realidad, es prueba de que los imprevistos pueden surgir en cualquier momento, ya que al ofrecer una presentación como parte de la gira Mexicana Enamorada, donde se desarrolló como solista, sufrió un percance con la falda de su vestuario.

La hija de Pepe Aguilar comenzó a interpretar uno de sus temas en el concierto y a la par subió las escaleras del escenario, en ese instante la falda brillante de tul, amplia de color negro se deslizó lentamente por sus piernas, posicionándose rápidamente en el piso del escenario, lo que dejó a la cantante sin vestido arriba de la tarima, un suceso captado ante el público y que se volvió viral en las redes sociales.

En la gira denominada "Mexicana Enamorada", la solista sufrió un percance al iniciar con su tema en uno de sus conciertos, pues subió al escenario sin falda.

Tal incidente no detuvo la presentación, pues la artista siguió el show como toda una profesional, esperando a que su equipo de apoyo le pusiera nuevamente el complemento de su outfit y así seguir cantando sin ningún problema. Lo que demostró la manera de resolver con ardua tranquilidad y naturalidad. Afortunadamente no pasó a más, puesto que el look completo estaba conformado con un pantalón rojo que haría juego con su corsé.

Con tan solo 18 años demostró la experiencia en resolver con paciencia este tipo de situaciones arriba de un escenario. Acción que fue aplaudida por los cibernautas al observar el video que se subió a la red, donde destacaron que tal profesionalismo se debe a su padre. Mismo motivo por el que se ha abierto paso en su carrera profesional ganando premios y presentándose en importantes eventos internacionales.

Ángela Aguilar puede considerarse como una de las leyendas musicales femeninas en la actualidad, ya que el pasado 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante de música regional, fue reconocida en la revista Hola USA como una de las intérpretes latinoamericanas con más éxito en un futuro.

Al momento Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes juveniles más populares hasta el momento. cantante (Foto: Instagram/@angela_aguilar)

Además, la publicación estadounidense también recordó la emblemática presentación de Ángela Aguilar interpretando la canción La Llorona en la ceremonia número 19 de los Latin Grammy Awards en el pasado año 2018.

Mismo año en el que debutó con su álbum Primero Soy Mexicana, lo que de acuerdo con la revista, se convirtió en una estrella, pues es una de las artistas más jóvenes en ser nominada y obtener un premio tanto en los Grammys como en los Latín Grammys.

Recientemente la intérprete de Tu sangre en mi cuerpo, rindió homenaje junto con el cantante mexicano Christian Nodal a Vicente Fernández en Los Premios Lo Nuestro 2022. Además, compartió escenario con Camilo, David Bisbal y Grupo Firme, protagonizando temas del fallecido, siendo profesional ante tal evento al ser la menor de entre todos los artistas.

Premio Lo Nuestro 2022 rendirá homenaje a Vicente Fernández Foto: Twitter/@premiolonuestro

Asimismo, Ángela protagonizó uno de los momentos más emotivos en el evento, pues luego de galardonarse como Artista revelación femenina, lanzó un discurso sensible a todo el público.

“Quiero dedicarle esto a todas las mujeres, porque el género regional mexicano es un género que necesita traer a más mujeres y estoy muy contenta de poder representar a la nueva generación de mexicanos y espero que todas la niñas que nos están viendo en casa se animen porque las mujeres fuertes sí podemos”, declaró, luego de recibir el premio.

En este galardón también se encontró nominada su prima Majo Aguilar, lo que causo polémica, pues medios de comunicación así como fanáticos de la joven destacaron que existe una supuesta rivalidad.

