Majo y Ángela Aguilar: qué ha sucedido entre la supuesta rivalidad entre primas

Se ha rumorado sobre una rivalidad entre las primas (Foto: IG @majo_aguilar)

La Dinastía Aguilar es conocida por el gran talento musical de la familia y Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, se ha colocado rápidamente en el ojo público debido a sus impresionantes interpretaciones y carisma.

No obstante, dentro de este círculo familiar pareciera que los comentarios no son siempre agradables para todos los integrantes, ya que Majo Aguilar, prima de Ángela, constantemente se ha visto comparada con la joven intérprete de regional mexicano.

Incluso, hace una semana, la hija de Pepe Aguilar tuvo que aclarar durante una entrevista en Despierta América cómo se encontraba la relación con su prima.

“No hay rivalidad y justamente agarré mi celular porque ayer le escribí a mi prima y le mandé muchos stickers diciéndole que muchas felicidades por su nominación (...) Literal no hay rivalidad entre mi prima y yo porque empezamos a cantar juntas en la despedida de mis abuelos, la adoro”, expresó en ese entonces.

Asimismo, en ese momento, Ángela remarcó que se sentía feliz de que a Majo le estuviera yendo bien y que su carrera musical fuera en acenso.

“De verdad, yo creo que como mujeres no nos podemos dar el lujo de tener rivalidades porque estamos en un momento y en un género donde eso ya no se acepta”, dijo.

Majo Aguilar dijo que la situación ha sido difícil (Foto: EFE/Universal Music)

Pero en esta ocasión, fue la mismísima Majo Aguilar quien decidió dar su punto de vista sobre la situación y confesó que los comentarios por parte del público han sido bastante difíciles para ella.

“Ya muy aquí entre nos, sí ha sido de repente muy desgastante porque pues quieras o no yo soy muy sensible y yo quiero mucho a mi familia, y por más que tú aclares cosas (no dejan de comentar). Porque pues sí de repente hay que aclarar cosas”, expresó para Ventanenado.

En este sentido, Majo puntualizó que la relación con su prima no debería percibirse como una constante competencia, ya que cada una se estaba enfocando en sus propios proyectos.

“Hablando ya de Ángela y yo, las dos cabemos, no es como que haya un… Yo siempre he dicho, no son olimpiadas, o sea, no es como que tiene que ganar la una o la otra… Y hablo específicamente de ella porque siempre es esa la comparación”, expresó.

Majo añadió que, en todo caso, ella preferiría que la reacción de la gente fuera de emoción, porque dos jóvenes están siguiendo sus sueños y logrando sus cometidos”

La carrera de Ángela despegó rápidamente (Foto: YT Angela Aguilar oficial)

“Yo, como lo vería, es: ‘Qué padre que son dos chicas que están cantando música regional y que además vienen de la misma familia. Yo es así como lo veo. Imagínate cuando hagamos ese dueto, va a ser padrísimo”, concluyó.

Cabe mencionar que Majo Aguilar se presentará en la próxima edición del festival Pa’l Norte, el cual se realizará durante el mes de abril en Monterrey. Respecto a esto, la intérprete se mostró emocionada.

“Me emociona muchísimo, porque es otro ambiente. Además de cantar sola, cantar en un festival es algo increíble. El Pa’l Norte tiene muchísimos cantantes increíbles de todos los géneros”, dijo.

Asimismo, recientemente estrenó su nuevo sencillo Amor Ilegal y fue nominada en la categoría “Artista revelación femenino” en Premios lo Nuestro.

