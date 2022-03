Luis de Llano negó la existencia del catálogo de actrices de Televisa: “Es más mito que otra cosa”

Luis de Llano negó la posibilidad de que Televisa tuviera catálogo sexual de actrices

El afamado productor de televisión, Luis de Llano tuvo la oportunidad de ser entrevistado en le programa de Yordi Rosado, ahí el importante director de Televisa rompió el silencio sobre si existe o no un catálogo dentro de Televisa, el cual presuntamente tenía datos personales de actrices mexicanas para ofrecer explotación sexual con otras personalidades de la farándula mexicana.

Fue durante la más reciente emisión en el canal de YouTube del presentador donde el creador de Atrévete a Soñar esclareció que ese catálogo nunca existió y aseguró que se trata solamente de un mito que traspaso las paredes de la empresa de San Ángel.

“Nunca existió. Había un libro para hacer castings que lo tenía (Eugenio) Cobo (director del CEA) y tú escogías actrices para hacer novelas y series. Para mí, yo nunca supe de eso. Yo sé que muchas actrices tenían muchas historias y había muchos rumores”, enfatizó Luis de Llano.

Luis de Llano dio detalles de lo que vivió en Televisa hace más de 2 décadas Foto: Luis de Llano

“Tú te imaginas que el productor es un corrupto, sentado en su oficina con un puro y 20 viejas esperando afuera. No es cierto, el productor se lleva unas friegas espantosas y si te va mal en una serie te lleva el tren, si tu novela no tiene el éxito que tienes te lleva el tren. Es más mito que otra cosa”, reiteró el productor de televisión.

Por otro lado, añadió que se trata de un mito que siempre ha existido en la televisión, el cine y el teatro. “Ese mito existe y va a seguir existiendo porque la gente y las novelas vive aspiracionalmente en un sueño”, dijo.

En las últimas décadas, los rumores en torno al supuesto catálogo de Televisa han aumentado después de que en una de las actrices más importante de la empresa de Emilio Azcárraga, Kate del Castillo detalló en su documental de 2019 Cuando conocí al Chapo ciertas irregularidades en el manejo del talento femenino de Televisa.

Luis de Llano desmintió la existencia del catálogo de Televisa Foto: YouTube/@YordiRosado

En aquel proyecto audiovisual producido por Netflix, la protagonista de La reina del sur dijo que durante sus años como actriz juvenil en la empresa de los Azcárraga había recibido la invitación para asistir a las famosas cenas con publicistas a las que algunas de las cantantes y modelos que laboraban en la empresa eran presionadas a asistir.

“La primera vez que me invitaron (a una cita con ejecutivos de Televisa) yo estaba haciendo Muchachitas y yo tenía a mi novio, que era Ari Telch. Les dije, ‘¿sabes qué?, no, no se me antoja ir, muchas gracias’. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron: ‘¿Cómo que no vas? Casi casi me dijeron ‘no te estamos preguntando’”, arguyó Del Castillo para Netflix.

Meses después de lo relatado en el documental de la protagonista de la actriz mexicana, durante una entrevista con Ivabelle Arroyo, aprovechó para aclarar la situación y enfatizó que todo se trató de un malentendido.

En Televisa existe un catálogo de actrices, aunque sólo unas cuantas aseguran que tiene un fin sexual (Foto: Captura Televisa)

“No me consta si pasaba algo malo ahí, además nunca fui, era más el hecho de que te querían como adorno, para entretener a unos señores, eso para mí de entrada me pareció ya muy ofensivo. Yo no sé si se iban a otra parte, o que si existen los catálogos, yo nunca he visto un catálogo de esos”, comentó.

Sin embargo, algunas otras estrellas del espectáculo mexicano se pronunciaron con lo dicho por Kate del Castillo por primera vez como la actriz y cantante Alejandra Ávalos, quien confirmó que hace tres décadas fue invitada a formar parte de un selecto grupo de “actrices VIP”.

“Me habló una señora, de las famosas representantes de artistas, y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si quería participar. Le dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales”, aclaró la estrella. Las sumas que le ofrecían llegaban hasta “1 millón de pesos por noche cuando alguien acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa”.

