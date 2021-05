Entre clientes y eventos: las versiones del escándalo de un supuesto catálogo de actrices Televisa

Según Alejandra Ávalos, el citado catálogo efectivamente existe en la empresa (Foto: Instagram @katedelcastillo)

Cuando Kate del Castillo reveló en su documental de 2019 Cuando conocí al Chapo ciertas irregularidades en el manejo del talento femenino de Televisa, la actriz habría “destapado la cloaca” de una versión que se había manejado por años.

Y es que la protagonista de La reina del sur dijo que durante sus años como actriz juvenil en la empresa de los Azcárraga había recibido la invitación para asistir a las famosas cenas con publicistas a las que algunas de las cantantes y modelos que laboraban en la empresa eran presionadas a asistir.

Con el fin de propiciar una inversión para ser pautada en publicidad al aire en Televisa, según Kate las jóvenes “debían entretener a unos señores”, comentario que causó polémica y destapó otras versiones y escandalosas declaraciones.

Aunque Kate dijo que "no le constaba" que se hicieran acuerdos para sostener encuentros íntimos, sus palabras causaron revuelo (Foto: Instagram / @katedelcastillo)

“La primera vez que me invitaron (a una cita con ejecutivos de Televisa) yo estaba haciendo Muchachitas y yo tenía a mi novio, que era Ari Telch. Entonces dije ‘ay, muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí’, y me dijeron ‘no, no, nada más estás tú invitada’. Les dije, ‘¿sabes qué?, no, no se me antoja ir, muchas gracias’. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron: ‘¿Cómo que no vas? Casi casi me dijeron ‘no te estamos preguntando’, cuando a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté'”, señaló la actriz en el documental de Netlix.

Después, una de las actrices que confirmaron la existencia de estos eventos e incluso habló de un llamado “catálogo” fue la actriz y cantante Alejandra Ávalos, quien reveló que hace tres décadas fue invitada a formar parte de un selecto grupo de “actrices VIP”.

“Me habló una señora, de las famosas representantes de artistas, y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si quería participar. Le dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales”, aclaró la estrella. Las sumas que le ofrecían llegaban hasta “1 millón de pesos por noche cuando alguien acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa”.

Ávalos dio a conocer que las actrices podían percibir hasta un millón de pesos por noche (Foto: Instagram de Alejandra Ávalos)

En tanto, el ex productor artístico Mario Lafontaine, contó en el libro de Sanjuana Martínez Yo soy la dueña que efectivamente existía una usanza de favores sexuales entre el talento de la empresa con el finde conseguir mejores oportunidades y papeles protagónicos.

“Cuando te llamen o te digan que tienes que ir a la fiesta de un ejecutivo, lo tienes que hacer. Es el grupo de las que sí se sabe que ganarán una novela, pero sabemos de qué forma”, expresó el profesional que contribuyó a la formación de Timbiriche y Garibaldi y perteneció a Televisa por 28 años.

Lafontaine fue claro al mencionar los “favores sexuales” que algunas actrices debían cumplir con clientes especiales. Y describió casos de figuras como Gloria Trevi, Érika Buenfil, Salma Hayek, Bibi Gaytán y algunos galanes como Eduardo Yáñez y Sebastián Rulli.

Mario Lafontaine calificó a Televisa como "el burdel más grande el mundo" (Foto: Instagram/@lafontainetouch)

También habló de “La casa de las campanas”, un supuesto centro de reunión donde se llevaban a cabo “encuentros sexuales” entre actrices, empresarios, políticos y altos ejecutivos.

En contraste, Andrea Legarreta y Galilea Montijo defendieron fervientemente la honorabilidad de la empresa en la que han trabajado por dos décadas, y desestimaron las versiones propagadas inicialmente por Kate del Castillo.

Las presentadoras de Hoy confirmaron que efectivamente existe un catálogo, pero funge como un documento y directorio para llevar el control de las actrices frente a nuevas oportunidades de trabajo y que nada tiene que ver con algún arreglo de citas o encuentros íntimos.

Las presentadoras defendieron a la empresa en la que laboran (Foto: Instagram)

“Jamás tienes que acostarte, nunca me han dicho ‘cuánto me cobras por irte con uno de los clientes’, jamás, no conozco a nadie que haya hecho eso”, precisó Legarreta; Galilea Montijo, por su parte, habló sobre las comidas de publicistas, y recalcó que ellas se vive un ambiente familiar “al que acuden actrices, actores, productores, es una convivencia con show, bandas musicales”, recalcó la tapatía.

SEGUIR LEYENDO: