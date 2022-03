Luis de Llano recordó su polémico romance con Sasha Sokol

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

Uno de los productores de entretenimiento más prolíficos de México ha sido Luis de Llano Macedo, quien a través de su carrera ha sido el impulsor de importantes proyectos en la televisión y los escenarios del país.

Descendiente de una familia artística, el hijo de la recordada actriz Rita Macedo y de uno de los pioneros de la televisión mexicana, Luis de Llano Palmer, ha sido el genio creativo de múltiples proyectos que se han quedado en el corazón del público.

Es el caso de Timbiriche, el emblemático grupo pop de los 80 que Luis lanzó a la fama desde que sus integrantes eran niños. Compuesta por Benny Ibarra –sobrino de Luis-, Diego Schoenning, Erik Rubín, Alix Bauer, Mariana Garza y Sasha Sokol, la primera alineación de la banda se ganó el aplauso y el cariño del público con canciones que al paso del tiempo cambiaron su temática de infantil a juvenil.

El primer disco de Timbiriche se publicó el 30 de abril de 1982 (Instagram: garza_alardin_mariana)

Pero fue tiempo después del debut de grupo cuando Luis de Llano y Sasha Sokol sostuvieron una relación sentimental que por años se mantuvo a la sombra del conocimiento público. Este romance ha dado de qué hablar desde entonces y al paso de los años sobre todo por la diferencia de edades, pues Luis es mayor por 25 años de la cantante de Rueda mi mente.

Ahora, en entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube, el productor creativo habló acerca de la relación y admitió haberse enamorado profundamente de Sasha, quien fue la que dio por terminada la relación que duró seis meses.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, confesó el productor.

(Foto: @luisdllanomacedo/Instagram)

De Llano mencionó que la madre de Sasha estaba al tanto de la relación, y fue quien también influyó a que ésta llegara a su fin.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente” , dijo Luis.

El también creador de otros exitosos grupos pop como Kabah y Garibaldi reconoció que él quiso más a la artista que ella a él: “Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente”.

(Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Pese al romance genuino, Luis dejó ver que el motivo por el que lo iniciaron fue por una búsqueda de la figura paterna. “Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna, creo que por ese lado fue”, destacó el también hermano de la actriz Julissa.