Cuál es la verdad detrás de la canción “Te quedó grande la yegua” de Alicia Villarreal

Alicia Villarreal ascendió a la fama rápidamente (Foto: IG @lavillarrealmx)

Mucho se ha especulado sobre el origen de la canción Te quedó grande la yegua de Alicia Villarreal, pero uno de los secretos mejor guardados y de los que más se ha dicho es sobre a quién le escribió la canción la artista de regional mexicano.

Durante muchos años, se ha señalado a Arturo Carmona como la persona que pudo haber inspirado a Alicia para escribir versos como: “Yo estaba dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo no te mereces”.

Esto se debe a que el futbolista y la cantante tuvieron una relación romántica desde los años y ambos se casaron el 16 de diciembre de 1998 en la catedral de Monterrey. De su unión tuvieron una hija llamada Melanie.

No obstante, algo que conmocionó a todos los mexicanos fue cuando en 2001, la pareja se divorcio y los rumores alrededor de la separación no hicieron más que acrecentarse después de que, por esas fechas, Villarreal estrenara la canción de Te quedó grande la yegua.

Sin embargo, en esta ocasión, Carmona enfrentó a los medios y por fin reveló si ese popular tema fue para él.

Carmona se desligó de la canción (Foto: Captura de pantalla)

“No es una canción para mí, ya lo ha dicho ella mil veces. Lo que pasa es que sucedió en un momento de ruptura, sucedió cuando ella y yo estábamos tomando una decisión de separarnos, pero no es una canción para mí. No me queda el saco”, expresó durante un encuentro con los medios.

Asimismo, el deportista mencionó que en aquel entonces parte de la estrategia de Villarreal fue irse un poco hacia el marketing para que sus éxitos despegaran.

“Se fue hacia ese lado y ella lo ha aclarado muchísimas veces... Al final la gente piensa en Carmona cuando escucha esta canción y como es un clásico ya de la música vernácula, creo que voy a estar involucrado durante muchísimos años, pero no me molesta, no me queda el saco”, repitió.

Carmona remarcó que sólo ellos saben porqué su relación se desarrolló de esa manera y destacó que actualmente está muy centrado y mantiene una relación cordial con su ex pareja.

“Las cosas se dieron por la comunicación y confianza. Es claro y es importante saber en qué posición estamos, quiénes somos y tener una realidad de las cosas. Al final compartimos familia, mi hija vive en el hogar que él (Cruz Martínez) encabeza, donde está la mamá de mi hija. Me importa que ellos estén bien”, externó.

Alicia compuso el tema cuando se divorció de Arturo Carmona (Foto: IG @lavillarrealmx)

Por otra parte, Cruz Martínez, actual esposo de Alicia, se sinceró con los medios de comunicación recientemente sobre la polémica que gira a su alrededor en donde se ha asegurado que tanto él como Villarreal se encuentran en una crisis marital.

Desde una conferencia con los Kumbia Kings y, ante la insistencia de los periodistas sobre su actual situación sentimental, el cantante respondió de forma tajante:

“Yo no hablo de mi vida personal. Gracias”.

En cuanto al estado de salud de la cantante, su esposo mencionó que Villarreal no quedó con problemas del corazón tras padecer COVID-19.

“Secuelas de corazón, no. Todos tuvimos, yo tuve COVID, también hay secuelas, pero son secuelas diferentes para cada persona. Gracias a Dios ella está bien”, ahondó.

