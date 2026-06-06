Colombia

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

En el decreto se pidió al Gobierno nacional instalar de manera urgente un Puesto de Mando Unificado como respuesta a un crítico “contexto de amenaza o afectación” por parte de los armados

Guardar
Google icon
Habitantes del corregimiento de Charras reportaron posibles hostigamientos armados cerca de la Institución Educativa Caño Blanco II, sede El Boquerón, en zona rural de San José del Guaviare- Crédito Comisión de la Verdad/VisualesIA
Varias veredas y corregimientos de San José del Guaviare deberán estar confinados por la crisis humanitaria derivada de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc - crédito Comisión de la Verdad/VisualesIA

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, declaró oficialmente la situación de confinamiento en las veredas Cumare, Siberia y Pipiral, así como en los resguardos indígenas Barranco Ceiba y Barranco Colorado, mediante el Decreto No. 065 del 3 de junio de 2026.

La medida responde a las restricciones a la movilidad y a las afectaciones generadas por el accionar de grupos armados ilegales en esta zona del municipio, especialmente, tras los enfrentamientos entre grupos de las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco a finales de mayo, que dejaron un saldo de 48 muertos, entre ellos, 11 menores, de acuerdo con el reporte de Medicina Legal.

PUBLICIDAD

Según el más reciente comunicado firmado por el líder municipal, la decisión se adoptó tras la validación del Comité Municipal de Justicia Transicional Extraordinario, que analizó los riesgos para las comunidades en materia de seguridad, abastecimiento de alimentos, acceso a servicios esenciales y garantía de derechos fundamentales.

Confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria - crédito Alcaldía de San José del Guaviare
Confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria - crédito Alcaldía de San José del Guaviare

Mientras tanto, la situación se ha recrudecido. En los primeros días de junio se ha recrudecido la crisis humanitaria que ha llevado a distintas organizaciones a desplegar planes de acción.

PUBLICIDAD

De hecho, el martes 2 de junio, desde la Defensoría del Pueblo se comunicó que “el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones”.

De acuerdo con la entidad, las presiones de los frente subversivos han impedido la circulación de misiones médicas y “han generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes”.

Los objetivos y peticiones de la Alcaldía de San José del Guaviare

Como respuesta a la compleja situación, desde la Alcaldía se informó que la declaratoria tiene como objetivo activar de inmediato las rutas institucionales de atención humanitaria y coordinar acciones entre entidades municipales, departamentales y nacionales.

Entre las principales medidas, el decreto contempla la solicitud al Gobierno nacional y a la Gobernación del Guaviare para instalar un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMU), la activación de la Ruta de Atención Humanitaria y la gestión urgente ante los ministerios y entidades competentes para garantizar la presencia institucional y la atención integral de la emergencia.

También se fortalecerán las acciones de seguridad en coordinación con la fuerza pública y se implementarán estrategias de acompañamiento psicosocial dirigidas a niños, niñas, adolescentes, líderes comunitarios y población vulnerable.

La articulación con la Gobernación del Guaviare permitirá gestionar ayudas humanitarias, proteger la infraestructura educativa y sanitaria, y fortalecer la respuesta institucional.

Por su parte, el alcalde Rojas reiteró su compromiso con la protección de la vida, la integridad y los derechos de las comunidades afectadas, e hizo un llamado al Gobierno nacional y a organismos de cooperación para sumar esfuerzos y atender oportunamente esta situación humanitaria.

Las autoridades locales continuarán con el seguimiento permanente a la evolución de la emergencia y mantendrán informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales.

Llamado de la ONU a las autoridades por crisis humanitaria en San José del Guaviare - crédito @ONUHumanRights/X
Llamado de la ONU a las autoridades por crisis humanitaria en San José del Guaviare - crédito @ONUHumanRights/X

Mientras tanto, organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia hicieron un llamado urgente a la Alcaldía de San José del Guaviare y a la Gobernación del Guaviare “a brindar una respuesta humanitaria oportuna y adecuada a las comunidades de los Pueblos Indígenas Jiw y Nukak afectadas por desplazamiento y confinamiento provocados por los enfrentamientos”. A su vez, el llamado también fue para el Gobierno nacional.

A los disidentes los exhortaron para que respeten el derecho internacional humanitario “y todos los derechos de quienes no participan de las hostilidades, en particular de los pueblos indígenas”.

Temas Relacionados

Crisis humanitariaSan José del GuaviareConfinamientoDisidencias FarcColombia-NoticiasColombia-Violencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrea Petro estalló contra James Rodríguez por el incómodo momento que vivió su hermana Antonella: “No es digno de llevar esa camiseta”

La hija mayor del presidente Gustavo Petro cuestionó al capitán de la selección Colombia y le reprochó no dejar de lado sus presuntas afinidades políticas

Andrea Petro estalló contra James Rodríguez por el incómodo momento que vivió su hermana Antonella: “No es digno de llevar esa camiseta”

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

El entrenador de la selección Colombia salió al frente de la controversia en la rueda de prensa previa al amistoso del domingo ante Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

⁠Paloma Valencia pidió investigar los resultados de 218 mesas en las que Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos: “Señales de fraude”

Las mesas se ubicaron en territorios históricamente afectados por el conflicto armado: Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo

⁠Paloma Valencia pidió investigar los resultados de 218 mesas en las que Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos: “Señales de fraude”

Gisela Robledo le da la clasificación a la selección Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia se impusieron por la mínima diferencia en el estadio Pascual Guerrero ante Uruguay. Mayra Ramírez volvió a jugar con la Tricolor y Linda Caicedo dejó el campo de juego por molestias físicas

Gisela Robledo le da la clasificación a la selección Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027

Importante bloque empresarial se unió a la campaña de Abelardo de la Espriella ‘desarmando’ a Cepeda: por la “libertad” y el “orden”

El candidato de extrema derecha continúa acumulando respaldos tras su victoria en la primera vuelta presidencial, mientras distintos sectores promueven su llegada a la Casa de Nariño junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo

Importante bloque empresarial se unió a la campaña de Abelardo de la Espriella ‘desarmando’ a Cepeda: por la “libertad” y el “orden”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Antonella Petro le envió un mensaje a James Rodríguez tras la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Colapsé un poco”

Antonella Petro le envió un mensaje a James Rodríguez tras la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Colapsé un poco”

Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”

Sheila habría pedido cuota alimentaria a Juanda Caribe tras la separación: la cifra superaría los $10 millones

Valentino Lázaro lloró en ‘Buen día, Colombia’ por la muerte de un amigo cercano: reaccion de los presentadores desató críticas

La actriz Natalia Reyes exigió debate abierto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Se esconden”

Deportes

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

Gisela Robledo le da la clasificación a la selección Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027

Alberto Lleras Camargo y la historia detrás de la entrega de bandera a la selección Colombia en su primera participación en un Mundial

Así llega Jordania al amistoso ante la selección Colombia: los jugadores a seguir antes del debut mundialista

La Federación Colombiana de Fútbol presentó su nueva sede deportiva en Cali: estos son los detalles