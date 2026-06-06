Cuáles son las pruebas por las que Paola Durante es exonerada del caso Paco Stanley, según nuevo documental

Paola Durante fue una de las primeras acusadas de estar relacionada con el asesinato de Paco Stanley. Fotos: Facebook Paco Stanley Fans / YouTube

A dos días de que se cumpla un nuevo aniversario luctuoso de Paco Stanley, Paola Durante celebró el nuevo documental de Reellee Tv, mismo que revela quién habría ordenado el crimen del conductor, exonerándola por completo del caso.

Paola Durante, junto a Mario Bezares, fue una de las principales señaladas por el asesinato del emblemático conductor de televisión. Las acusaciones en su contra continuaron pese al paso del tiempo, aun después de que fue declarada inocente.

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“Hola ¿cómo están? bueno yo, ya saben aquí en mi estudio pintando y feliz, muy, muy, muy feliz, por qué por fin se hizo justicia, ya terminaron esas lágrimas, me siento feliz, me siento en paz. Gracias señor, gracias mami que moviste los hilos desde allá arriba, no saben que emocionada estoy…”, dijo Paola en sus redes sociales.

En esa misma grabación, la ex participante de La Casa de los Famosos México agradeció a los testigos que, según sus palabras, decidieron hablar después de casi 27 años:

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Mario Bezares fue el principal sospechoso de la muerte de Paco Stanley. Tras un año en prisión, fue liberado por falta de pruebas.

“... yo todavía no lo he visto (el documental) lo voy a ver hoy con mi familia pero ya me dijeron que lo pueden ver en la plataforma… dura 50 minutos por lo que ya me enteré está buenísimo y ahí por fin van a saber qué fue lo qué pasó, después de 27 años, ¡estoy feliz, me siento por fin libre, liberada, qué felicidad!, gracias a los testigos que por fin hablaron, de verdad se los agradezco con el alma”.

El documental reúne testimonios de testigos protegidos

Paco Stanley, conductor mexicano asesinado en 1999, presuntamente fue 'boletinado' por la DEA. (Infobae México | Jovani Pérez)

El documental se titula Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley y reúne testimonios inéditos de personas que presuntamente tuvieron conocimiento directo de los hechos. Sus creadores sostienen que el material podría aportar información sobre quién habría ordenado el asesinato y cuáles habrían sido los motivos del crimen.

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La producción estuvo a cargo de Juan Carlos Uribe, propietario de Reellee Tv, y la periodista Arleth Garibay. Durante el lanzamiento, ambos compartieron detalles de una investigación basada en declaraciones de exintegrantes del crimen organizado y de personas que, según explicaron, actualmente tienen protección de autoridades de Estados Unidos.

“Este es un documental tipo historia. Como ustedes vieron, estos testigos fueron ex agentes de la Policía Federal del estado de Jalisco en los años 80, y la misma policía los asignó a proteger a los narcotraficantes de aquellos tiempos. Muchos de ellos estuvieron presentes en diversos sucesos importantes en el país”, dijo Juan Carlos Uribe

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El punto central de la producción es la promesa de esclarecer quién dio la orden para matar a Stanley. Los realizadores afirman que uno de los testimonios incluidos proviene de una persona que habría estado presente en el momento en que se tomó esa decisión.

El Azul mandó a matar a Paco Stanley: las pruebas que exoneran a Paola Durante

Juan José Esparragoza Moreno nació en Badiraguato, Sinaloa. (FBI)

A 27 años del asesinato de Paco Stanley, el documental de Reellee TV sostiene que Juan José Esparragoza Moreno habría ordenado el crimen por deudas de dinero que el conductor no pudo pagar.

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Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en el sur de la CDMX, tras recibir cuatro disparos en el rostro que le quitaron la vida casi de inmediato.

La producción plantea una línea distinta a la que predominó durante años, cuando se creía que detrás del homicidio estaba Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos.

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La afirmación central del documental parte de uno de los entrevistados de la serie, quien señaló que el motivo del asesinato habrían sido deudas económicas. El productor identificó a Esparragoza Moreno, alias El Azul, como uno de los líderes y fundadores del Cártel de Sinaloa.