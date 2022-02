“Dua Lipa es perfecta”: Danna Paola quedó maravillada con el primer concierto de “Future Nostalgia Tour”

Danna Paola celebra el primer concierto de Dua Lipa Foto: Especial Infobae

La noche del miércoles 9 de febrero, Dua Lipa realizó su primer concierto de su gira mundial en la FTX Arena, en Miami, como parte del The Future Nostalgia Tour y una de las artistas mexicanas del momento, Danna Paola acudió a dicho concierto con el objetivo de disfrutar de la música de la intérprete por lo que compartió diversas imágenes de la presentación de la cantante británica.

Fue a través de sus historias de Instagram que Danna Paola mostró varios videos de ella y sus amigas en el concierto de Dua Lipa, además, la mexicana dejó ver su modo fanática y presumió imágenes exclusivas del concierto, como las coreografías, el escenario y los vestuarios de la intérprete de Levitating.

Danna Paola en el concierto de Dua Lipa

Al finalizar de la noche, la cantante de Mala fama se sumó a los seguidores de Dua Lipa que celebraron su primer concierto. La mexicana compartió en Twitter que la cantante británica es excepcional y por lo visto, no salió decepcionada del concierto: “Amigos confirmo, Dua Lipa es perfecta”, escribió.

Asimismo, a través de la misma plataforma diversos usuarios quisieron interactuar con ella para saber sus impresiones, una internauta compartió algunas fotografías con los outfits de Dua Lipa y le preguntaron que de todos cuál era su favorito, y la mexicana enalteció uno en particular: “Mugler ,obvio”, escribió la joven de 26 años.

La intérprete británica a lo largo de más de dos horas de concierto realizó cuatro cambios de vestuario y los cuales dejaron maravillados a todos los presentes y también a quienes estuvieron al pendiente del Future Nostalgia Tour a través de las redes sociales.

Danna Paola reacciona al concierto de Dua Lipa Foto: Twitter/@dannapaola

Durante el primer concierto del Future Notalgia Tour, la cantante británica de 26 años hizo la primera presentación en vivo de We’re good, uno de sus más recientes lanzamientos, Además interpretó varios de sus éxitos como New rules, Love again, Cool, Pretty please, Break my heart y muchos más.

Es importante destacar que este fue el comienzo de su gira mundial y el cual pasara por más de 10 países a lo largo del mundo. Su primer espectáculo el pasado 9 de febrero fue sold out, un gran éxito para la intérprete. La siguiente parada de Dua Lipa con su espectáculo repleto de diversión, baile y música disco es Orlando, Florida, Estados Unidos, el próximo 11 de febrero.

Por otro lado, a finales de diciembre del 2021, Dua Lipa hizo oficial su regreso a México con dos conciertos, la intérprete cantará a sus fanáticos capitalinos en el próximo 21 de septiembre de 2022. Y el otro será el 23 del mismo mes cuando se presente en Monterrey.

Así anunció OCESA el regreso de la británica a México (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@ocesa)

Los encargados de hacer oficial la noticia fue la plataforma Ocesa quien a través de sus redes sociales subieron el calendario del Future Notalgia Tour con los dos eventos en México: “¡Paren todo! ¡Dua Lipa llega a México para conquistarnos con sus poderosos y contagiosos ritmos!”.

Esta no es la primera vez que la intérprete de Don’t start now se presenta en México. Fue a finales de noviembre del 2017 cuando cantó por primera vez en el país durante el festival Corona Capital. Por otro lado, la intérprete británica siempre ha mostrado gran simpatía por estar en tierras aztecas.

Fue a mediados del 2021 que la también cantante de 26 años estuvo de paseo en calles del país. A la cantante de New rules se le sorprendió durante un paseo en El nido de Quetzalcóatl en el Estado de México. También trascendió que quedó maravillada cuando ingresó al Museo de Bellas Artes, donde se dejó conquistar por los pinceles de Siqueiros, Orozco y Tamayo.

