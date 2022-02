Dany Merlo de Mercurio ahora es escritor motivacional: “Se trata de compartir vivencias”

Dany Merlo lanzó el podcast "Mi mejor error", donde conversa con personalidades del mundo del entretenimiento sobre sus experiencias de vida (Foto: Mario Santos)

“Nace la idea de llegar a una hoja en blanco, y ya lo quería hacer. La idea era confrontarme conmigo mismo, compartir las historias que me han hecho crecer”, cuenta Dany Merlo sobre su recién lanzado libro Atrévete y hazlo, donde echa mano de sus experiencias personales e inspiraciones para mostrar al público una faceta que se complementa con su trayectoria como integrante de Mercurio.

En charla con Infobae México, el también conferencista motivacional mira su trayectoria en retrospectiva y reflexiona sobre lo que quiere aportar a sus seguidores.

“Son siete capítulos, cada uno tiene un tema, cada capítulo tiene ejercicios que te ayudan a llegar a esa realización. Se trata de compartir con la gente vivencias, cosas muy sencillas, genéricas, que todo mundo vivimos para que conecte con tu situación”, cuenta sobre la publicación editada por Penguin Random House que se encuentra a la venta en formato físico, digital y en versión audiolibro narrado por él mismo.

Dany, Elías, Rodrigo, Héctor y Poncho participaron en las giras Únete a la fiesta y 90's Pop Tour (IG: grupomercurio)

Atrévete y hazlo es una consecuencia de las lecturas que han inspirado a Dany, mensajes que quiso replicar a su manera: “Es una inspiración que yo tenía de grandes maestros, uno de ellos es Tony Robbins, es americano, es estupendo, es un mago en hacerte sentir bien y en realmente estar bien contigo mismo, eso me inspiró. También John C. Maxwell que es también enorme; locales me fascina Daniel Habif, su libro Inquebrantable me lo devoré, Yordi Rosado, el último que sacó Cambia el pero por el puedo también estupendo libro. Trato de leer lo que me deje algo en el corazón y que pueda aplicar a mi vida”.

La nostalgia es un elemento clave para las presentaciones de Mercurio y para el libro recién lanzado (Foto: Mario Santos)

Un punto de quiebre para la creación del libro fue el momento, en 1999, cuando Dany salió de Mercurio, el grupo de pop adolescente que fue un fenómeno de éxito en México y Centroamérica con canciones como Enamoradísimo y Explota corazón. Así lo recuerda:

“Cuando salgo del grupo Mercurio en el 99, me voy a Estados Unidos, imagínate la gran diferencia de vida, de vivir la fama a llegar con absolutamente nada, con una mano atrás y otra adelante, con mi mujer a mi lado, y mi bebé en su panza, empezar a picar piedra desde abajo. Pusimos una taquería móvil...son grandes experiencias que ves en retrospectiva y dices wow qué increíble, pero fueron momentos bien difíciles y complejos”, recuerda.

Y es que fue esa etapa de éxito en Mercurio la que de cierta manera nubló la perspectiva de Dany. Hoy a tantos años de distancia y con la gira Boy Band Experience -donde compartirá escenario con otros grupos de la época- en puerta, el también agente de bienes raíces reflexiona.

Dany comenzará su gira de conferencias basadas en "Atrévete y hazlo" en el segundo semestre de 2022 y abarcará 25 ciudades de México y Centroamérica (Foto: Mario Santos)

“A lo mejor no me creía más que los demás, cada quien tenía su realidad y cada quien vivió su proceso como lo tenía que haber vivido, tuve una etapa donde estás chavito, tienes fama, lana, ¿cómo le haces, no? ¿Por qué no te habrías de sentir diferente? No tienes madurez. Hoy ya, teniendo a mis hijos, a mi mujer, habiendo pasado estas experiencias de caerte y levantarte te sensibiliza. Yo le diría al Danny de Mercurio es ‘Disfruta, todo pasa’”.

Ahora Dany se está enfocando principalmente en el cuidado de su familia, a la par de la promoción de su libro con el que en el segundo semestre del año comenzará una gira de conferencias por 25 ciudades de México, Centro y Sudamérica. Sobre la relación de la “música noventera” y su faceta de escritor motivacional, Dany expresa:

“A la gente le encanta la nostalgia y las historias que vienen en el libro hablan mucho de eso, el chiste es de compartir con la gente lo que en su momento te hizo vibrar... estamos viviendo esas ganas de recordar y hacerlo parte de ti nuevamente porque recordar es vivir, eso es lo que hacemos con esta gira, con el libro, con las historias que contamos”.

