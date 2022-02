Cantándole “Las mañanitas” Paulina Rubio dejó atrás su rivalidad con Alejandra Guzmán

La 'chica dorada' sorprendió con su dedicatoria a su eterna rival. Video: @teamguzman.mlm / IG.

Han pasado treinta años desde que dos de las cantantes más populares de la música comercial mexicana causaron revuelo por su rivalidad, que las ha acompañado entre rumores y dedicatorias hasta tiempos recientes.

Pero Alejandra Guzmán y Paulina Rubio sorprendieron a finales de 2021 cuando anunciaron que “limaron asperezas” y emprenderán una gira en conjunto que dará inicio el próximo abril. Se trata de Perrísimas Tour que tocará varias ciudades estadounidenses y donde ambas figuras cantarán los éxitos que las han mantenido vigentes en el gusto del público.

Y tal parece que quedaron atrás las controversias luego de que Paulina Rubio le dedicara a inicios de los años 90 la canción Mío a la rockera, quien le contestó con el tema Hey, güera. Estos temas surgieron en aquel entonces cuando ambas famosas se disputaban el amor de Erik Rubín, quien finalmente terminó casado con Andrea Legarreta, con quien ya suma más de dos décadas de unión.

Prueba de su ahora cercana amistad es la emotiva felicitación que la hija de Susana Dosamantes le dedicó a la cantante de Hacer el amor con otro, a través de sus historias de Instagram con motivo de su cumpleaños número 54.

Con su característico estilo, Rubio se grabó en close up y le cantó las tradicionales Mañanitas a la “rockera más cool” y destacó que se trata de la primera vez que la cantante felicita a “la Guzmán” pese a los tantos años de conocerse.

“Estas son las Mañanitas que cantaba el Rey David a la rockera más cool, se las cantamos así. Alejandra, yo te quiero, que pases muy feliz cumple. Esta es la primera vez que te deseo feliz cumple”, destacó Pau, quien aprovechó para hacer promoción a la gira que culminará en mayo próximo.

“Por una gira llena de amor, de gente cool como tú y como yo. Feliz cumple, Alejandra”, expresó la cantante.

Por su parte, la heredera de Silvia Pinal y Enrique Guzmán celebró su cumpleaños en su casa y rodeada de sus seres queridos, no así de su única hija Frida Sofía, con quien se mantiene distanciada desde hace más de un año:

“Gracias, estoy muy feliz, llena de bendiciones. Mi mami, mi hermano, mi sobrino… mis fans me mandaron globos, pasteles, comida. Me encanta poder ver mi vida siempre llena de bendiciones, música, fans, de gente que me llena el corazón, que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas”, expresó la rockera ante la prensa, a las afueras de su casa.

Destacó que Silvia Pinal deseó para su hija que llegara un hombre a su vida, a lo que la rockera contestó: “Pero uno que deveras valga la pena. Como yo he logrado muchas cosas en la vida y soy muy independiente, pues me fijo en cosas que normalmente las mujeres no se fijan… (por ejemplo) besar bien”.

Sobre la posibilidad de volver a compartir en pareja, la cumpleañera expresó: “Es parte de un lenguaje, de quererte, de amarte, de poder proyectar luz, seguridad, muchas cosas que para mí valen. Eso es lo que yo creo que busco, porque no es fácil encontrarlo, pero mientras yo tenga paz en mi corazón, y tenga claro qué quiero y a dónde voy, pues qué más”.

Finalmente, la intérprete de Mírala, míralo, se dijo lista para iniciar su gira junto a Paulina Rubio: “Yo ya tengo ganas de cantar, y cuando canto en vivo, le echo todas las ganas. Ayer estuve con una amiga que me ayuda a hacer visuales, estoy haciendo lo creativo, eso es lo que más disfruto, ya verán”.

Informó que son 20 fechas y que su mamá estará en primera fila, incluso en backstage. “Imagínate tener ahí a la diva”, concluyó.