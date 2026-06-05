EN VIVO | STC Metro descarta daños en las instalaciones de la red tras sismo perceptible en la CDMX

Luego de activar el protocolo de actuación por el sismo registrado en la Ciudad de México y realizar revisiones de seguridad, la operación del STC Metro se normaliza de manera paulatina, sin registrarse incidentes, informó Adrián Ruvalcaba, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX.
Las áreas operativas del Metro permanecen atentas al servicio y al seguimiento de las verificaciones en beneficio de las y los usuarios.
Luego del movimiento telúrico en la Ciudad de México, el STC Metro implementó el protocolo de actuación por sismo en toda la red, realizando las revisiones correspondientes en trenes e instalaciones para garantizar condiciones seguras de operación.
A partir de las 22:00 horas (tiempo de México) la operación volverá a realizarse en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Se contará con apoyo de unidades.
El servicio de trenes en la Línea 2 hoy se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos. Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales permanecen cerradas, sin servicio para ascenso ni descenso de personas usuarias.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro reestableció la Línea 2 ayer (jueves) tras las obras en remodelación rumbo al Mundial 2026.