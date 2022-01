Sylvia Pasquel reaccionó a detención de Frida Sofía en EEUU

Sylvia Pasquel no quiso dar declaraciones sobre su sobrina, pero aseguró que está dispuesta a recibirla con "los brazos abiertos" (Fotos: Instagram/@sylviapasqueloficial/@ifridag)

Sylvia Pasquel habló acerca de los problemas que ha tenido su sobrina Frida Sofía con autoridades en Estados Unidos y, aunque no quiso dar alguna declaración contundente, aseguró que tiene “los brazos abiertos” para ella.

El pasado domingo 24 de enero Frida Sofía fue arrestada en Miami, Florida, con los cargos de alteración al orden público y oponer resistencia al momento de su arresto, por ello tuvo que pagar una fianza de casi USD mil 500.

La modelo declaró que no recibió ayuda de su familia, pues ni siquiera pudo llamar a alguien en búsqueda de apoyo ya que las personas involucradas en su arresto le quitaron su celular.

Sylvia Pasquel reaccionó a estos hechos y los comentarios de Frida. La actriz dijo que, pese a que son hechos que ocurren dentro de su familia, prefiera no hablar acerca de ellos porque no le afectan.

Frida Sofía fue detenida en Miami, Estados Unidos, por alterar el orden público y por resistirse a la autoridad (Foto: Miami Dade County)

“Son cosas que suceden en mi familia, pero que no son responsabilidad mía, ni estar dando entrevistas ni aclaraciones ni nada, entonces yo siempre me mantengo al margen en estas situaciones”, expresó en entrevista con Hoy.

A pesar de que mostró su renuencia a hablar sobre lo sucedido con Frida, aclaró que está dispuesta a poyar a su sobrina si es que llega a acercarse a ella.

“Yo siempre estoy con los brazos abiertos; el que se quiera acercar a mí, con todo el gusto, con todo el amor del mundo lo recibo con los brazos abiertos, pero tampoco me ando ofreciendo”

Por el momento, ningún otro miembro de la familia ha reaccionado a la detención de Frida Sofía, quien declaró ante las cámaras de El gordo y la flaca al ser liberada: “¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia estuvo aquí, pa’que vean”.

La modelo confirmó que para salir de prisión no recibió ayuda alguna de Alejandra ni otro miembro de su familia (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Reporteros informaron que sólo medios de comunicación estaban esperando a la modelo fuera de prisión, pues ni familiares o amigos acudieron en su apoyo. Por esta misma razón, los comunicadores inclusive se ofrecieron a acercarla hasta su departamento.

Según explicó la hija de Alejandra Guzmán, todo se habría tratado de un malentendido y una trifulca en un restaurante de lujo de la zona.

Frida Sofía relató que en dicho negocio la acusaron de haber robado una botella de agua, motivo por el cual el personal de seguridad habría forcejeado con ella para sacarla del lugar. También señaló que esto habría ocurrido porque le cayó mal a la encargada del restaurante.

Antes de su arresto en Miami por alteración del orden público y resistencia, Frida Sofía subió una historia a Instagram (Redacción: México)

“La verdad fue un simple... la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, dijo la modelo. Mostró las heridas que le habría dejado el personal de seguridad diciendo: “Me lo hicieron los de seguridad del Joia y dijeron que era porque yo me había robado un agua”.

Tras la liberación de la joven, supuestos testigos dieron su versión de lo ocurrido. A través de audios difundidos por Chisme No Like, una persona aseguró que Frida habría tomado una botella de agua con el costo de USD 5, pero se negó a pagarla. Posteriormente, se habría sentado en la sección VIP del lugar, momento donde los de seguridad le pidieron retirarse.

Según comentaron expertos en migración en El gordo y la flaca, la modelo no tendría por qué tener problemas con sus papeles en Estados Unidos si es que se comprueba que su versión es la real. Aunado a ello, se hizo hincapié en que el personal del restaurante tendría un punto en contra en el caso al haberle quitado su celular a Guzmán.

