Frida Sofía: supuesto testigo relató otra versión detrás de su detención

Frida Sofía reaccionó a la noticia de que será demandada por difamación (IG: ifridag)

Durante el pasado lunes 24 de enero trascendió el arresto de Frida Sofía en Estados Unidos por dos cargos: alteración al orden público y oponer resistencia al momento de su arresto. Después de salir en libertad tras pagar una fianza de mil 500 dólares, la hija de Alejandra Guzmán dio algunas declaraciones sobre lo ocurrido y hace unos minutos se dio a conoce la versión de los hechos por parte de un presunto testigo.

Tras la polémica que surgió por la detención de Frida Sofía, Venga la alegría transmitió un audio que recuperaron gracias al programa Chisme no Like. Las declaraciones en cuestión fueron obtenidas por parte de una persona que supuestamente traba en el lugar y presenció lo ocurrido, desde los problemas que habría enfrentado la modelo de 29 años dentro de un lujoso restaurante hasta la intervención de la policía.

De acuerdo con las declaraciones del testigo, los problemas de Frida Sofía comenzaron después de que habría tomado una botella de agua con un valor de cinco dólares y se habría negado a pagarla. Posteriormente, se indicó que la integrante de la dinastía Pinal tuvo un intercambio de palabras con el personal hasta que se calmó y tomó un lugar en una mesa donde continuó con su visita con total normalidad.

Frida Sofía fue detenida en Miami, Estados Unidos por alterar el orden público y por resistirse a la autoridad Foto: Frida Sofía

“Se pidió un agua de cinco dólares y no quiso pagarla, ese fue el primer problema que tuvo [...] pasó para el área VIP de la fiesta y se sentó en una mesa, los dueños de la mesa ya se habían ido, y comenzó a consumir la juca y a tomarse parte de la botella que quedaba en la mesa”, declaró.

Según el relato, pasaron alrededor de 20 minutos cuando otra persona del staff se acercó a la modelo para pedirle que se retirara del lugar donde se encontraba disfrutando de su bebida, pues pertenecía a un área reservada. Frida Sofía se habría negado a cambiar o, en su defecto, desalojar el lugar, y el personal terminó por por llamar a la policía.

“Llegó el oficial de la policía, comenzó a hablar con ella y ella seguía negada, al parecer estaba como meditando. De ahí la sacaron de la fiesta”, agregó.

Frida Sofía es detenida en Miami, Estados Unidos Foto: Frida Sofía

El relato del testigo, quien se identifico como un trabajador del restaurante, es un poco diferente a las declaraciones que dio Frida Sofía. La también hija de Pablo Moctezuma sostuvo un encuentro con los medios en cuanto salió en libertad, donde explicó el motivo detrás de su detención.

“La verdad fue un simple... la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, expresó la joven, al tiempo que mostraba las heridas en sus brazos a causa del forcejeo que sufrió mientras era desterrada de dicho restaurante.

