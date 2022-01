Silvia Pinal está libre de COVID-19: “Ya no tengo nada y buen trabajo me costó”

La primera actriz se había contagiado de COVID-19 en el pasado diciembre de 2021 Foto: Instagram/@chicofarandula

Silvia Pinal se encuentra oficialmente libre de COVID-19, así lo confirmó ella misma y su hija mayor Sylvia Pasquel. El pasado 23 de diciembre de 2021 la primera actriz se contagió en su residencia ubicada en la Ciudad de México y tuvo que ser hospitalizada por 6 días.

“¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó! Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso […] Estoy comiendo como Dios (manda), como muy bien”, explicó Silvia Pinal durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando.

La protagonista de melodramas como Mi Marido Tiene Más Familia, Soy Tu Dueña o Fuego En La Sangre le confesó a Pati Chapoy cómo fue su estadía en el hospital:

“En el hospital bendito sea Dios pasó pronto porque si fuera largo sería terriblemente enfermo, no, pasa rápido, bendito sea Dios. Tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y que terminó muy bien… tengo unas nalgas muy bonitas”, expresó.

Silvia Pinal debutó en la televisión mexicana en 1952 en el programa "Con Los Brazos Abiertos" Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Silvia Pinal también mencionó que después de haber sido dada de alta de manera oficial por sus médicos, podría realizar un viaje a Acapulco ya que le gustaría volver a pasar tiempo en tierras guerrerenses.

“En estas vacaciones fíjate que aún no sé aunque quiero. En mis últimas vacaciones que hice estuve en Acapulco y ahora me gustaría, no sé , pero yo creo que Acapulco”, mencionó, a lo que la conductora de espectáculos más popular en México le preguntó si de esa manera pasaría tiempos con sus hijas y ella contestó “Ay no, es muy difícil”.

La última diva del Cine de Oro mexicano también fue cuestionada sobre cuándo podría volver a ver a sus hijas, después de estar libre de COVID-19:”Brincos diera, yo la verdad creo que no; pero sí voy a tratar, tampoco quiero quedarme en la ‘lela’.

Sylvia Pasquel confirmó que su mamá había salido negativa a COVID-19 en las primeras pruebas de seguimiento el pasado 4 de enero del 2022 (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

La también actriz Sylvia Pasquel aclaró rumores que habían iniciado en una revista de circulación nacional sobre el estado de salud de la actriz; para el diario El Universal la abuela de Michelle Salas confirmó que efectivamente el pasado 4 de enero del 2022, en las primeras pruebas de seguimiento, Pinal había salido negativa a COVID-19, pero ahora con su último estudio sus doctores de cabecera han confirmado la noticia.

A su vez, durante la emisión del matutino de TV Azteca Venga La Alegría, la periodista Flor Rubio mencionó que ella había logrado tener comunicación con Luis Enrique Guzmán -hijo de la primera actriz y Enrique Guzmán- y que él también estaba confirmando la buena noticia en el mundo del espectáculo mexicano:

“Doña Silvia Pinal ya dio negativo en su prueba de COVID-19. Acabamos de hablar con Luis Enrique Guzmán y nos confirmó que efectivamente es así, ya dio negativo, la prueba la hicieron el sábado”, informó la titular del programa de revista.

Silvia Pinal mencionó que no cree ver pronto a sus hijos (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Después de la muerte de figuras muy importantes en México como Carmen Salinas y Vicente Fernández, la noticia de que Silvia Pinal se había contagiado de COVID-19 causó gran revuelo en medios de comunicación y redes sociales. La noticia de su avance favorable inició cuando pudo pasar Año Nuevo con su hogar, después de pasar Navidad internada.

Efigenia Ramos, cuidadora personal de Silvia Pinal, también mencionó que seguirán los protocolos que les indicaron desde que regresó del hospital y que los médicos le han mencionado que gracias a que la primera actriz contaba con su esquema de vacunación completo, todo salió de manera positiva y la enfermedad no llegó a ser un caso crítico.

