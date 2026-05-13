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María José Pizarro también ‘explotó’ contra Abelardo de la Espriella por sus señalamientos hacia Malú: “La extrema derecha es una vergüenza”

La senadora del Pacto Histórico aseguró que el comportamiento del candidato presidencial con la reconocida periodista y presentadora reflejó “soberbia, patanería y misoginia”

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- crédito Noticias Caracol - Prensa María José Pizarro
María José Pizarro sostuvo que el episodio de Aelardo de la Espriella con Malú Fernández dejó ver “el país que propone” el aspirante presidencial - crédito Noticias Caracol - Prensa María José Pizarro

Las críticas contra el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella siguen en aumento tras el fuerte cruce que sostuvo con la periodista María Lucía Fernández, más conocida como Malú, durante una entrevista en Noticias Caracol.

A los cuestionamientos que surgieron desde distintos sectores políticos se sumó ahora la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, que lanzó duros señalamientos contra el abogado y relacionó su comportamiento con la visión de país que, según ella, representa.

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La congresista y jefa de debate del aspirante Iván Cepeda reaccionó después de la difusión de la acalorada conversación televisada en vivo, que provocó incomodidad por el tono que tomó la conversación entre el candidato y la periodista. Para Pizarro, el episodio no mostró un hecho aislado ni un simple exceso verbal, pues aseguró que dejó al descubierto una actitud de soberbia y misoginia.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
Abelardo de la Espriella es criticado por sus comentarios en contra de Malú Fernández cuando le realizó una pregunta que lo incomodó - crédito @delaespriella_style/Instagram

Esto fue lo que le dijo Abelardo de la Espriella a Malú Fernández que encendió la polémica

La polémica nació cuando Malú preguntó a De la Espriella por una antigua frase suya en la que afirmó que “la ética no tiene nada que ver con el derecho”. El abogado respondió que sus palabras recibieron interpretaciones equivocadas y defendió que la ética y el derecho pertenecen a planos distintos dentro de la filosofía jurídica.

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De la Espriella, más conocido como el “Tigre”, defendió su postura con argumentos sobre filosofía del derecho y aseguró que su cuestionamiento recibió interpretaciones equivocadas.

Sin embargo, la conversación tomó un rumbo más tenso cuando De la Espriella afirmó que la periodista interpretó mal sus palabras por “falta de formación en derecho y filosofía del derecho”. El comentario provocó incomodidad durante la emisión y abrió una discusión sobre el tono que utilizó el abogado frente a Malú.

El momento más cuestionado llegó después, cuando el candidato expresó que “la ignorancia es atrevida”, frase que numerosos televidentes interpretaron como un ataque directo contra la presentadora, y la acusó de actuar “desde la mala fe” por hacerle esa pregunta.

Ilustración en acuarela de una periodista entrevistando a un hombre en un estudio de televisión. Se ven camarógrafos y equipos de fondo, y un monitor.
Las declaraciones de Abelardo de la Espriella durante una entrevista con Malú abrieron una nueva controversia polítia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

María José Pizarro se fue en contra de De la Espriella

Las reacciones políticas aparecieron poco después de la entrevista. Desde sectores de centro, centroizquierda e izquierda surgieron críticas contra el abogado, aunque uno de los pronunciamientos más fuertes llegó desde la cuenta en la red social X de la legisladora María José Pizarro.

“La extrema derecha es una vergüenza. El otro candidato del uribismo, Abelardo de la Espriella, no tuvo un ‘desliz’ con unas periodistas develó el país que propone”, escribió la senadora.

La congresista aseguró que el comportamiento de De la Espriella reflejó “soberbia, patanería y misoginia lo desordenan”. También criticó los cuestionamientos que hizo el abogado sobre las capacidades profesionales de la periodista durante la entrevista.

“Cuestiona las capacidades de su entrevistadora o busca que miren sus genitales como si fuera una gracia”, añadió la líderesa petrista en su post.

María José Pizarro fijó posición frente a señalamientos sobre presuntas presiones al voto en medio de la campaña presidencial - crédito María José Pizarro/Facebook
María José Pizarro acusó al candidato Abelardo de la Espriella de utilizar un discurso “machista autoritario” - crédito María José Pizarro/Facebook

Pizarro sostuvo que el discurso del candidato buscó humillar a las mujeres desde una postura autoritaria: “¿Cree que con su machismo autoritario puede humillar y reducir a las mujeres? Pues NO”.

“Señor abogado de paramilitares: las mujeres no somos adorno de esta nación. Colombia necesita democracia e igualdad, no matonería ni machistas acomplejados”, afirmó.

El episodio amplió la controversia alrededor de Abelardo de la Espriella, que ya enfrentaba cuestionamientos por el tono de sus intervenciones públicas.

Las palabras de María José Pizarro se sumaron a la ola de cuestionamientos que enfrenta el candidato de extrema derecha, situación que aumentó el impacto negativo que dejó la entrevista. Buena parte de las críticas apuntaron al tono que utilizó el “Tigre” y a la forma en que respondió durante la conversación con la periodista.

María José Pizarro cuestionó con dureza a Abelardo de la Espriella tras el tenso intercambio que sostuvo con Malú Hernández - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro cuestionó con dureza a Abelardo de la Espriella tras el tenso intercambio que sostuvo con Malú Hernández - crédito @PizarroMariaJo/X

La controversia tomó todavía más fuerza por la figura con la que ocurrió el enfrentamiento. Malú Fernández es de las periodistas y presentadoras con mayor reconocimiento y cercanía con el público colombiano, razón por la que numerosos usuarios en redes sociales salieron en su defensa.

Entre los comentarios más repetidos apareció la frase “con Malú no”, utilizada por personas que rechazaron el trato que recibió durante la entrevista.

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